Napoved cene Alliance Games (COA) (USD)

Pridobite napovedi cen kriptovalute Alliance Games za leta 2026, 2027, 2028, 2030 in več. Napovejte, koliko se bo COA povečal v naslednjih petih letih ali več. Na podlagi tržnih trendov in razpoloženja takoj napovejte prihodnje cenovne scenarije.

Vnesite število med –100 in 1,000, da predvidite ceno kriptovaluteAlliance Games
%

* Izjava o omejitvi odgovornosti: Vse napovedi cen temeljijo na vnosih uporabnikov.

Alliance Games Napoved cene
$0.0027
$0.0027$0.0027
+2.27%
USD
Dejansko
Napoved
Napoved cen Alliance Games za obdobje 2025–2050 (USD)

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2025 (to leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alliance Games zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.0027.

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2026 (naslednje leto)

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Alliance Games zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 0.002835.

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2027 (čez 2 leti)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COA za leto 2027 $ 0.002976 s stopnjo rasti 10.25%.

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2028 (čez tri leta)

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena COA za leto 2028 $ 0.003125 s stopnjo rasti 15.76%.

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2029 (čez 4 leta)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COA v letu 2029 $ 0.003281 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2030 (čez pet let)

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COA v letu 2030 $ 0.003445 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Napoved cen Alliance Games (COA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Alliance Games lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.005613.

Napoved cen Alliance Games (COA) za leto 2050 (čez 25 let)

Leta 2050 bi se cena Alliance Games lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 0.009143.

Leto
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.0027
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002835
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002976
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003125
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003281
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003445
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003618
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003799
    40.71%
Leto
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.003989
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004188
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004398
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004617
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004848
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005091
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005613
    107.89%
Pokaži več

Kratkoročna napoved cen Alliance Games za danes, jutri, ta teden in 30 dni

Datum
Napoved cene
Rast
  • November 9, 2025(Danes)
    $ 0.0027
    0.00%
  • November 10, 2025(jutri)
    $ 0.002700
    0.01%
  • November 16, 2025(Ta teden)
    $ 0.002702
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dni)
    $ 0.002711
    0.41%
Napoved današnje cene Alliance Games (COA)

Predvidena cena za COA na dan November 9, 2025(Danes) je $0.0027. Ta projekcija odraža izračunan rezultat zagotovljenega odstotka rasti, kar uporabnikom omogoča posnetek potencialnega gibanja cen za danes.

Napoved cene Alliance Games (COA) za jutri

Napoved cene COA za November 10, 2025(jutri), pri čemer se uporabi vhodni podatek o letni rasti v višini 5 %, je $0.002700. Ti rezultati omogočajo oceno napovedi vrednosti žetona na podlagi izbranih parametrov.

Napoved cene Alliance Games za ta teden (COA)

Do November 16, 2025(Ta teden), ko je bila napovedana cena COA, z uporabo 5 % letne stopnje rasti, znaša $0.002702. Napoved tega tedna se izračuna na podlagi enakega odstotka rasti, da se zagotovi predstava o možnih gibanjih cen v prihodnjih dneh.

Napoved cene Alliance Games (COA) 30 dni

Če pogledamo 30 dni vnaprej, je predvidena cena za COA $0.002711. Ta napoved je izpeljana z uporabo vhodnega podatka o letni rasti 5 %, da se oceni, kakšna bi lahko bila vrednost žetona po enem mesecu.

Trenutna statistika cen Alliance Games

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

+2.27%

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

414.42M
414.42M 414.42M

$ 7.21K
$ 7.21K$ 7.21K

--

Najnovejša cena COA je $ 0.0027. Njegova 24-urna sprememba znaša +2.27%, 24-urni volumen trgovanja pa je $ 7.21K.
Poleg tega COA ima v razpoložljivi obtok 414.42M in skupno tržno kapitalizacijo v višini $ 1.12M.

Kako kupiti Alliance Games (COA)

Poskušate kupiti COA? Zdaj lahko COA kupujete s kreditno kartico, bančnim nakazilom, P2P in številnimi drugimi načini plačila. Naučite se, kako kupiti Alliance Games in začeti na MEXC!

Naučite se, kako kupiti COA zdaj

Zgodovina cen Alliance Games

Glede na najnovejše podatke o Alliance Games, zbrane na strani s cenami v živo, je trenutna cena Alliance Games 0.0027 USD. Razpoložljivi obtok Alliance Games (COA) je 0.00 COA, kar pomeni, da je njegova tržna kapitalizacija  $1.12M.

Pika
Sprememba(%)
Sprememba(USD)
Najvišja
Najnižja
  • 24 ur
    -0.03%
    $ -0.000099
    $ 0.0028
    $ 0.0026
  • 7 dni
    -0.40%
    $ -0.00181
    $ 0.00451
    $ 0.00255
  • 30 dni
    -0.37%
    $ -0.001609
    $ 0.01704
    $ 0.00255
24-urna uspešnost

V zadnjih 24 urah se je cena Alliance Games spremenila za $-0.000099, kar odraža spremembo vrednosti v višini -0.03%.

7-dnevna uspešnost

V zadnjih 7 dneh se je Alliance Games trgoval z najvišjo vrednostjo $0.00451 in najnižjo vrednostjo $0.00255. Cena se je spremenila za -0.40%. Ta nedavni trend kaže, da je na trgu potencial za nadaljnje gibanje COA.

30-dnevna uspešnost

V zadnjem mesecu se je vrednost Alliance Games spremenila za -0.37%, kar pomeni približno  USD-0.001609 na njegovo vrednost. To pomeni, da bi lahko v bližnji prihodnosti pri COA prišlo do nadaljnjih sprememb cen.

Preverite celotno zgodovino cen Alliance Games za podrobne trende na MEXC

Poglejte celotno zgodovino cen COA

Kako deluje modul za napovedovanje cen Alliance Games (COA)?

Modul za napovedovanje cen Alliance Games je uporabniku prijazno orodje, ki vam pomaga oceniti morebitne prihodnje cene na podlagi lastnih predpostavk o rasti COA. Ne glede na to, ali ste izkušen trgovec ali radoveden vlagatelj, ta modul ponuja preprost in interaktiven način za napovedovanje prihodnje vrednosti žetona.

1. Vnesite svojo napoved rasti

Najprej vnesite želeni odstotek rasti, ki je lahko pozitiven ali negativen, odvisno od vaših tržnih napovedi. To lahko odraža vaša pričakovanja za Alliance Games za naslednje leto, pet let ali celo desetletja v prihodnosti.

2. Izračunajte prihodnjo ceno

Ko vnesete stopnjo rasti, kliknite gumb »Izračunaj«. Modul bo takoj izračunal predvideno prihodnjo ceno žetona COA, kar vam bo omogočilo jasno predstavo, kako vaša napoved vpliva na vrednost žetona skozi čas.

3. Raziščite različne scenarije

Eksperimentirate lahko z različnimi stopnjami rasti, da preverite, kako lahko različni tržni pogoji vplivajo na ceno Alliance Games. Ta prilagodljivost vam omogoča, da analizirate tako optimistične kot konservativne napovedi in tako sprejemate bolj utemeljene odločitve.

4. Sentiment uporabnikov in vpogledi v skupnost

Modul združuje tudi podatke o razpoloženju uporabnikov, tako da lahko svoje napovedi primerjate z napovedmi drugih uporabnikov. Ta skupni prispevek ponuja dragocen vpogled v to, kako skupnost dojema prihodnost COA.

Tehnični kazalniki za napovedovanje cen

Za povečanje natančnosti napovedi modul uporablja različne tehnične kazalnike in tržne podatke. Ti vključujejo:

Eksponentne drseče povprečne vrednosti (EMA): Pomaga slediti gibanju cene žetona, tako da izravnava nihanja in omogoča vpogled v morebitne obrate trenda.

Bollingerjevi pasovi: Meri nestanovitnost trga in prepozna potencialne pogoje prekupljenosti ali preprodanosti.

Indeks relativne moči (RSI): Ocenjuje dinamiko gibanja COA, da ugotovi, ali je v bikovski ali medvedji fazi.

Konvergenca in divergenca drsečih sredin (MACD): Ocenjuje moč in smer gibanja cen, da prepozna potencialne vstopne in izstopne točke. S kombiniranjem teh kazalnikov s tržnimi podatki v realnem času modul zagotavlja dinamično napovedovanje cen, kar vam pomaga pridobiti globlji vpogled v prihodnji potencial Alliance Games.

Zakaj je napovedovanje cen COA pomembno?

COA Napovedi cen so ključne iz več razlogov, vlagatelji pa jih uporabljajo za različne namene:

Razvoj naložbene strategije: Napovedi pomagajo vlagateljem oblikovati strategije. Z ocenjevanjem prihodnjih cen se lahko odločijo, kdaj bodo kriptovaluto kupili, prodali ali jo zadržali.

Ocena tveganja: Razumevanje potencialnih gibanj cen omogoča vlagateljem, da ocenijo tveganje, povezano z določenim kripto sredstvom. To je bistveno pri obvladovanju in zmanjševanju morebitnih izgub.

Analiza trga: Napovedi pogosto vključujejo analizo tržnih trendov, novic in zgodovinskih podatkov. Ta celovita analiza vlagateljem pomaga pri razumevanju tržne dinamike in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe cen.

Razpršitev portfelja: Z napovedjo, katere kriptovalute bi lahko bile uspešne, lahko vlagatelji ustrezno razpršijo svoje portfelje in tveganje porazdelijo na različna sredstva.

Dolgoročno načrtovanje: Vlagatelji, ki iščejo dolgoročne dobičke, se pri prepoznavanju kriptovalut s potencialom za prihodnjo rast zanašajo na napovedi.

Psihološka pripravljenost: Poznavanje možnih cenovnih scenarijev vlagatelje čustveno in finančno pripravi na nestanovitnost trga.

Vključevanje skupnosti: Napovedi cen kriptovalut pogosto sprožijo razprave v skupnosti vlagateljev, kar vodi do širšega razumevanja in kolektivne modrosti o tržnih trendih.

Pogosta vprašanja (FAQ) :

Je vredno v COA vlagati zdaj?
Glede na vaše napovedi bo COA dosegel ceno -- na undefined, zaradi česar je žeton vreden razmisleka.
Kakšna je napoved cene COA za naslednji mesec?
Glede na orodje za napovedovanje cen Alliance Games (COA) bo napovedana cena COA dosegla -- na undefined.
Koliko bo leta 2026 stal 1 COA?
Današnja cena 1 Alliance Games (COA) je $0.0027. V skladu z zgornjim modulom napovedi se bo COA leta 2026 povečal za 0.00% in dosegel ceno --.
Kakšna je napovedana cena COA v letu 2027?
Alliance Games (COA) se bo po napovedih letno povečevala za 0.00% in do leta 2027 dosegel ceno -- za 1COA.
Kakšna je ocenjena ciljna cena COA v letu 2028?
Glede na vašo napoved cene bo Alliance Games (COA) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2028 pa je ocenjena na --.
Kakšna je ocenjena ciljna cena COA v letu 2029?
Glede na vašo napoved cen bo Alliance Games (COA) zrasel za 0.00%, njegova ciljna cena v letu 2029 pa je ocenjena na --.
Koliko bo leta 2030 stal 1 COA?
Današnja cena 1 Alliance Games (COA) je $0.0027. V skladu z zgornjim modulom napovedi bo COA leta 2030 zrasel za 0.00% in bo dosegel ceno --.
Kakšna je napoved cen COA za leto 2040?
Alliance Games (COA) se bo po napovedih vsako leto povečeval za 0.00% in do leta 2040 dosegel ceno -- za 1COA.
Zavrnitev odgovornosti

Vsebina, objavljena na naših straneh s napovedmi cen kripto, temelji na informacijah in povratnih informacijah, ki so nam jih posredovali uporabniki MEXC in/ali drugi tretji viri. Predstavljeno vam je tako, »kot je«, samo v informativne in ilustrativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Pomembno je upoštevati, da predstavljene napovedi cen morda niso točne in jih ne bi smeli obravnavati kot take. Prihodnje cene se lahko bistveno razlikujejo od predstavljenih napovedi, zato se nanje ne bi smeli zanašati pri naložbenih odločitvah.

Poleg tega se ta vsebina ne sme razlagati kot finančni nasvet, niti ni namenjena priporočanju nakupa katerega koli določenega produkta ali storitve. MEXC vam na noben način ne odgovarja za kakršne koli izgube, ki bi jih lahko utrpeli zaradi sklicevanja, uporabe in/ali zanašanja na katero koli vsebino, objavljeno na naših straneh z napovedmi cen kriptovalut. Bistveno se je zavedati, da so cene digitalnih sredstev izpostavljene visokemu tržnemu tveganju in nestanovitnosti cen. Vrednost vaše naložbe se lahko zmanjša ali poveča in ni nobenega zagotovila, da si boste povrnili prvotno vloženi znesek. Konec koncev ste sami odgovorni za svoje naložbene odločitve in MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ni zanesljiv napovednik prihodnje uspešnosti. Vlagajte samo v produkte, ki jih poznate in razumete povezana tveganja. Skrbno pretehtajte svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetujte z neodvisnim finančnim svetovalcem pred kakršnokoli naložbeno odločitvijo.