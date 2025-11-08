Današnja cena Alliance Games

Današnja cena kriptovalute Alliance Games (COA) v živo je $ 0.00275, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COA v USD je $ 0.00275 na COA.

Kriptovaluta Alliance Games je trenutno na #2073. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 414.42M COA. V zadnjih 24 urah se je COA trgovalo med $ 0.00255 (najnižje) in $ 0.0028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03474769210606202, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002555577236628028.

V kratkoročni uspešnosti se je COA premaknil +5.36% v zadnji uri in -39.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.73K.

Tržne informacije Alliance Games (COA)

Uvrstitev No.2073 Tržna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Zaloga v obtoku 414.42M 414.42M 414.42M Največja ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Skupna ponudba 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Hitrost kroženja 20.72% Javna veriga blokov BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Alliance Games je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.73K. Obstoječa ponudba COA je 414.42M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.50M.