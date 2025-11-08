Današnja cena kriptovalute Alliance Games v živo je 0.00275 USD. Tržna kapitalizacija COA je 1,139,645.8315 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Alliance Games v živo je 0.00275 USD. Tržna kapitalizacija COA je 1,139,645.8315 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Alliance Games (COA) v živo je $ 0.00275, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COA v USD je $ 0.00275 na COA.
Kriptovaluta Alliance Games je trenutno na #2073. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 414.42M COA. V zadnjih 24 urah se je COA trgovalo med $ 0.00255 (najnižje) in $ 0.0028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03474769210606202, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002555577236628028.
V kratkoročni uspešnosti se je COA premaknil +5.36% v zadnji uri in -39.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.73K.
Tržne informacije Alliance Games (COA)
No.2073
$ 1.14M
$ 6.73K
$ 5.50M
414.42M
2,000,000,000
2,000,000,000
20.72%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Alliance Games je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.73K. Obstoječa ponudba COA je 414.42M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.50M.
Zgodovina cene Alliance Games, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00255
24H Nizka
$ 0.0028
24H Visoka
$ 0.00255
$ 0.0028
$ 0.03474769210606202
$ 0.002555577236628028
+5.36%
+4.56%
-39.30%
-39.30%
Zgodovina cen Alliance Games (COA) v USD
Sledite spremembam cen Alliance Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0001199
+4.56%
30 dni
$ -0.00138
-33.42%
60 dni
$ -0.0016
-36.79%
90 dni
$ -0.00694
-71.63%
Današnja sprememba cene Alliance Games
Danes je COA zabeležil spremembo $ +0.0001199 (+4.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Alliance Games
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00138 (-33.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Alliance Games
Če pogled razširimo na 60 dni, se je COA spremenil za $ -0.0016 (-36.79%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Alliance Games
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00694 (-71.63%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alliance Games (COA) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alliance Games
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alliance Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alliance Games?
Alliance Games (COA) prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect COA demand and pricing.
Gaming Adoption: User growth, active players, and in-game utility drive token value through increased demand.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with other gaming projects or platforms can boost price momentum.
Token Utility: Staking rewards, governance rights, and in-game purchases create fundamental value propositions.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects impacts market positioning.
Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets influence investor sentiment and trading volumes.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alliance Games?
People want to know Alliance Games (COA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto Alliance Games
Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alliance Games (COA) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Alliance Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alliance Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alliance Games.
O Alliance Games
COA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets globally with minimal fees and without the need for intermediaries. COA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to create scarcity and potentially increase value over time. COA's ecosystem is primarily focused on payments and remittances, but it also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on its platform.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alliance Games
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alliance Games? Nakup COA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alliance Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alliance Games (COA).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 414.42M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alliance Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Alliance Games
Z lastništvom kriptovalute Alliance Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup Alliance Games (COA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.
Alliance Games Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje Alliance Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Alliance Games
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alliance Games?
Če bi kriptovaluta Alliance Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alliance Games.
Koliko je kriptovaluta Alliance Games vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Alliance Games je $ 0.00275. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Alliance Games še vedno dobra naložba?
Alliance Games ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v COA, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Alliance Games?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Alliance Games v vrednosti $ 6.73K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Alliance Games?
Cena kriptovalute COA se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Alliance Games v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena COA.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Alliance Games?
Na ceno COA vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,278.87
+1.46%
ETH
3,451.01
+4.65%
SOL
161.25
+3.75%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1041
+1.04%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za COA na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par COA/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Alliance Games gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Alliance Games letos rasla?
Cena kriptovalute Alliance Games bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Alliance Games (COA).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:01 (UTC+8)
