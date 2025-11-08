BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Alliance Games v živo je 0.00275 USD. Tržna kapitalizacija COA je 1,139,645.8315 USD. Spremljajte posodobitve cen iz COA v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Alliance Games Logotip

Cena Alliance Games(COA)

Cena 1 COA v USD v živo:

$0.00275
$0.00275
+4.56%1D
USD
Alliance Games (COA) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:01 (UTC+8)

Današnja cena Alliance Games

Današnja cena kriptovalute Alliance Games (COA) v živo je $ 0.00275, s spremembo 4.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz COA v USD je $ 0.00275 na COA.

Kriptovaluta Alliance Games je trenutno na #2073. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 414.42M COA. V zadnjih 24 urah se je COA trgovalo med $ 0.00255 (najnižje) in $ 0.0028 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03474769210606202, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.002555577236628028.

V kratkoročni uspešnosti se je COA premaknil +5.36% v zadnji uri in -39.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 6.73K.

Tržne informacije Alliance Games (COA)

No.2073

$ 1.14M
$ 1.14M

$ 6.73K
$ 6.73K

$ 5.50M
$ 5.50M

414.42M
414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

20.72%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Alliance Games je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 6.73K. Obstoječa ponudba COA je 414.42M, skupna ponudba pa znaša 2000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.50M.

Zgodovina cene Alliance Games, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00255
$ 0.00255
24H Nizka
$ 0.0028
$ 0.0028
24H Visoka

$ 0.00255
$ 0.00255

$ 0.0028
$ 0.0028

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202

$ 0.002555577236628028
$ 0.002555577236628028

+5.36%

+4.56%

-39.30%

-39.30%

Zgodovina cen Alliance Games (COA) v USD

Sledite spremembam cen Alliance Games za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0001199+4.56%
30 dni$ -0.00138-33.42%
60 dni$ -0.0016-36.79%
90 dni$ -0.00694-71.63%
Današnja sprememba cene Alliance Games

Danes je COA zabeležil spremembo $ +0.0001199 (+4.56%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Alliance Games

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.00138 (-33.42%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Alliance Games

Če pogled razširimo na 60 dni, se je COA spremenil za $ -0.0016 (-36.79%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Alliance Games

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.00694 (-71.63%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Alliance Games (COA) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Alliance Games.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Alliance Games

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Alliance Games, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Alliance Games?

Alliance Games (COA) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect COA demand and pricing.

Gaming Adoption: User growth, active players, and in-game utility drive token value through increased demand.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with other gaming projects or platforms can boost price momentum.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and in-game purchases create fundamental value propositions.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects impacts market positioning.

Regulatory News: Gaming and crypto regulations in key markets influence investor sentiment and trading volumes.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Alliance Games?

People want to know Alliance Games (COA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto Alliance Games

Napoved cene Alliance Games (COA) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena COA v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Alliance Games (COA) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Alliance Games lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Alliance Games v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen COA za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Alliance Games.

O Alliance Games

COA is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive digital assets globally with minimal fees and without the need for intermediaries. COA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is based on a fixed supply, which is designed to create scarcity and potentially increase value over time. COA's ecosystem is primarily focused on payments and remittances, but it also supports smart contracts, enabling developers to build decentralized applications on its platform.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Alliance Games

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Alliance Games? Nakup COA je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Alliance Games. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Alliance Games (COA).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 414.42M žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Alliance Games bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Alliance Games (COA)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Alliance Games

Z lastništvom kriptovalute Alliance Games se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Alliance Games (COA) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Alliance Games razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Alliance Games spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Alliance Games

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Alliance Games?
Če bi kriptovaluta Alliance Games rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Alliance Games.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:07:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Alliance Games (COA)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Alliance Games

$0.00275
Zavrnitev odgovornosti

