Na podlagi vaše napovedi bi lahko AVIAH Protocol zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 6.005.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko AVIAH Protocol zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 6.3052.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVIAH za leto 2027 $ 6.6205 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVIAH za leto 2028 $ 6.9515 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVIAH v letu 2029 $ 7.2991 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVIAH v letu 2030 $ 7.6640 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena AVIAH Protocol lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 12.4839.

Leta 2050 bi se cena AVIAH Protocol lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 20.3350.