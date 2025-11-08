Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol v živo je 6.011 USD. Tržna kapitalizacija AVIAH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVIAH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol v živo je 6.011 USD. Tržna kapitalizacija AVIAH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVIAH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH) v živo je $ 6.011, s spremembo 1.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVIAH v USD je $ 6.011 na AVIAH.
Kriptovaluta AVIAH Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AVIAH. V zadnjih 24 urah se je AVIAH trgovalo med $ 5.989 (najnižje) in $ 6.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AVIAH premaknil -0.09% v zadnji uri in -2.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.52K.
Tržne informacije AVIAH Protocol (AVIAH)
SOL
Trenutna tržna kapitalizacija AVIAH Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.52K. Obstoječa ponudba AVIAH je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.06B.
Zgodovina cene AVIAH Protocol, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
-0.09%
-1.23%
-2.01%
-2.01%
Zgodovina cen AVIAH Protocol (AVIAH) v USD
Sledite spremembam cen AVIAH Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ -0.07486
-1.23%
30 dni
$ +0.083
+1.40%
60 dni
$ +3.511
+140.44%
90 dni
$ +3.511
+140.44%
Današnja sprememba cene AVIAH Protocol
Danes je AVIAH zabeležil spremembo $ -0.07486 (-1.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.083 (+1.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVIAH spremenil za $ +3.511 (+140.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +3.511 (+140.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AVIAH Protocol (AVIAH) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AVIAH Protocol
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AVIAH Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AVIAH Protocol?
Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:
Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.
Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.
Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.
Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol?
People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto AVIAH Protocol
Napoved cene AVIAH Protocol (AVIAH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVIAH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AVIAH Protocol (AVIAH) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AVIAH Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AVIAH Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVIAH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AVIAH Protocol.
O AVIAH Protocol
AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AVIAH Protocol
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AVIAH Protocol? Nakup AVIAH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AVIAH Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AVIAH Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AVIAH Protocol
Z lastništvom kriptovalute AVIAH Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Nakup AVIAH Protocol (AVIAH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.
AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.
AVIAH Protocol Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje AVIAH Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AVIAH Protocol
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AVIAH Protocol?
Če bi kriptovaluta AVIAH Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AVIAH Protocol.
Koliko je kriptovaluta AVIAH Protocol vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol je $ 6.011. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AVIAH Protocol še vedno dobra naložba?
AVIAH Protocol ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AVIAH, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AVIAH Protocol?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AVIAH Protocol v vrednosti $ 63.52K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AVIAH Protocol?
Cena kriptovalute AVIAH se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AVIAH Protocol v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AVIAH.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AVIAH Protocol?
Na ceno AVIAH vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,369.69
+1.55%
ETH
3,453.48
+4.73%
SOL
161.32
+3.80%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1149
+2.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AVIAH na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AVIAH/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AVIAH Protocol gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AVIAH Protocol letos rasla?
Cena kriptovalute AVIAH Protocol bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:50 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.