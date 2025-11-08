Današnja cena AVIAH Protocol

Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH) v živo je $ 6.011, s spremembo 1.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVIAH v USD je $ 6.011 na AVIAH.

Kriptovaluta AVIAH Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AVIAH. V zadnjih 24 urah se je AVIAH trgovalo med $ 5.989 (najnižje) in $ 6.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AVIAH premaknil -0.09% v zadnji uri in -2.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.52K.

Tržne informacije AVIAH Protocol (AVIAH)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 63.52K$ 63.52K $ 63.52K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 30.06B$ 30.06B $ 30.06B Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija AVIAH Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.52K. Obstoječa ponudba AVIAH je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.06B.