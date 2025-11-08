BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol v živo je 6.011 USD. Tržna kapitalizacija AVIAH je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVIAH v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

AVIAH Protocol Logotip

Cena AVIAH Protocol(AVIAH)

Cena 1 AVIAH v USD v živo:

$6.011
-1.23%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:50 (UTC+8)

Današnja cena AVIAH Protocol

Današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH) v živo je $ 6.011, s spremembo 1.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVIAH v USD je $ 6.011 na AVIAH.

Kriptovaluta AVIAH Protocol je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AVIAH. V zadnjih 24 urah se je AVIAH trgovalo med $ 5.989 (najnižje) in $ 6.092 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AVIAH premaknil -0.09% v zadnji uri in -2.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 63.52K.

Tržne informacije AVIAH Protocol (AVIAH)

$ 63.52K
$ 30.06B
5,000,000,000
SOL

Trenutna tržna kapitalizacija AVIAH Protocol je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 63.52K. Obstoječa ponudba AVIAH je --, skupna ponudba pa znaša 5000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 30.06B.

Zgodovina cene AVIAH Protocol, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 5.989
24H Nizka
$ 6.092
24H Visoka

$ 5.989
$ 6.092
-0.09%

-1.23%

-2.01%

-2.01%

Zgodovina cen AVIAH Protocol (AVIAH) v USD

Sledite spremembam cen AVIAH Protocol za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.07486-1.23%
30 dni$ +0.083+1.40%
60 dni$ +3.511+140.44%
90 dni$ +3.511+140.44%
Današnja sprememba cene AVIAH Protocol

Danes je AVIAH zabeležil spremembo $ -0.07486 (-1.23%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +0.083 (+1.40%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVIAH spremenil za $ +3.511 (+140.44%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AVIAH Protocol

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +3.511 (+140.44%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AVIAH Protocol (AVIAH) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AVIAH Protocol.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AVIAH Protocol

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AVIAH Protocol, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AVIAH Protocol?

Several key factors influence AVIAH Protocol (AVIAH) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact AVIAH pricing.

Adoption Rate: Protocol usage, total value locked (TVL), and active user growth drive demand.

Technology Updates: Protocol upgrades, new features, and security improvements affect investor perception.

Competition: Performance relative to other DeFi protocols influences market position.

Liquidity: Trading volume and exchange listings impact price stability and accessibility.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and token utility affect long-term value.

Regulatory Environment: Government policies on DeFi and cryptocurrencies create market uncertainty.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.

Market Manipulation: Large holder activities and trading patterns influence short-term price movements.

Economic Conditions: Broader financial market trends and macroeconomic factors affect risk appetite for crypto investments.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AVIAH Protocol?

People want to know AVIAH Protocol price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto AVIAH Protocol

Napoved cene AVIAH Protocol (AVIAH) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVIAH v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AVIAH Protocol (AVIAH) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AVIAH Protocol lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AVIAH Protocol v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVIAH za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AVIAH Protocol.

O AVIAH Protocol

AVIAH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The primary role of AVIAH is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, enabling users to participate in various financial activities such as payments, investments, and transfers. It employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The supply and issuance model of AVIAH is pre-determined and transparent, aiming to maintain the stability of the asset. AVIAH's ecosystem is built with a focus on accessibility and user-friendliness, making it suitable for both experienced crypto users and newcomers.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AVIAH Protocol

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AVIAH Protocol? Nakup AVIAH je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AVIAH Protocol. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AVIAH Protocol (AVIAH).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AVIAH Protocol bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu AVIAH Protocol (AVIAH)

Kaj lahko storite s kriptovaluto AVIAH Protocol

Z lastništvom kriptovalute AVIAH Protocol se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup AVIAH Protocol (AVIAH) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje AVIAH Protocol razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna AVIAH Protocol spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AVIAH Protocol

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AVIAH Protocol?
Če bi kriptovaluta AVIAH Protocol rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AVIAH Protocol.
Pomembne panožne novosti AVIAH Protocol (AVIAH)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Raziščite več o kriptovaluti AVIAH Protocol

AVIAH USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AVIAH z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AVIAH USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AVIAH Protocol (AVIAH) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AVIAH Protocol v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AVIAH/USDT
$6.011
$6.011$6.011
-1.23%
0.00% (USDT)

