Na podlagi vaše napovedi bi lahko Broadcom zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 345.77.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Broadcom zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 363.0585.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVGOON za leto 2027 $ 381.2114 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena AVGOON za leto 2028 $ 400.2719 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOON v letu 2029 $ 420.2855 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOON v letu 2030 $ 441.2998 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Broadcom lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 718.8309.

Leta 2050 bi se cena Broadcom lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,170.8999.