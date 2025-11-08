BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Broadcom v živo je 350.19 USD. Tržna kapitalizacija AVGOON je 1,142,100.6892540533 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVGOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Broadcom v živo je 350.19 USD. Tržna kapitalizacija AVGOON je 1,142,100.6892540533 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVGOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o AVGOON

Informacije o ceni AVGOON

Kaj je AVGOON

Uradna spletna stran AVGOON

Tokenomika AVGOON

Napoved cen AVGOON

Zgodovina AVGOON

AVGOON Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute AVGOON v fiat

Spot AVGOON

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Broadcom Logotip

Cena Broadcom(AVGOON)

Cena 1 AVGOON v USD v živo:

$350.23
$350.23$350.23
+2.11%1D
USD
Broadcom (AVGOON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:42 (UTC+8)

Današnja cena Broadcom

Današnja cena kriptovalute Broadcom (AVGOON) v živo je $ 350.19, s spremembo 2.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVGOON v USD je $ 350.19 na AVGOON.

Kriptovaluta Broadcom je trenutno na #2054. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.26K AVGOON. V zadnjih 24 urah se je AVGOON trgovalo med $ 338.34 (najnižje) in $ 371.46 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 390.63879187276996, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 297.29808264469034.

V kratkoročni uspešnosti se je AVGOON premaknil +0.97% v zadnji uri in -5.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.59K.

Tržne informacije Broadcom (AVGOON)

No.2054

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

$ 83.59K
$ 83.59K$ 83.59K

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

3.26K
3.26K 3.26K

3,261.37436607
3,261.37436607 3,261.37436607

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Broadcom je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.59K. Obstoječa ponudba AVGOON je 3.26K, skupna ponudba pa znaša 3261.37436607. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.14M.

Zgodovina cene Broadcom, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 338.34
$ 338.34$ 338.34
24H Nizka
$ 371.46
$ 371.46$ 371.46
24H Visoka

$ 338.34
$ 338.34$ 338.34

$ 371.46
$ 371.46$ 371.46

$ 390.63879187276996
$ 390.63879187276996$ 390.63879187276996

$ 297.29808264469034
$ 297.29808264469034$ 297.29808264469034

+0.97%

+2.11%

-5.79%

-5.79%

Zgodovina cen Broadcom (AVGOON) v USD

Sledite spremembam cen Broadcom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +7.2371+2.11%
30 dni$ +5.66+1.64%
60 dni$ +0.8+0.22%
90 dni$ +70.19+25.06%
Današnja sprememba cene Broadcom

Danes je AVGOON zabeležil spremembo $ +7.2371 (+2.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Broadcom

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +5.66 (+1.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Broadcom

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVGOON spremenil za $ +0.8 (+0.22%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Broadcom

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +70.19 (+25.06%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Broadcom (AVGOON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Broadcom.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Broadcom

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Broadcom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Broadcom?

I notice there may be confusion in your question. Broadcom trades under ticker AVGO, not AVGOON, and it's a semiconductor company, not a cryptocurrency.

If you're asking about Broadcom (AVGO) stock price factors:

Key influences include semiconductor demand, data center growth, enterprise spending, 5G adoption, automotive chip needs, supply chain conditions, competition from Intel/AMD, quarterly earnings, revenue guidance, acquisition announcements, and broader tech sector sentiment.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Broadcom?

People want to know Broadcom's stock price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio monitoring - Existing shareholders track daily performance to assess their investment value and returns.

Market analysis - The price helps gauge semiconductor sector trends and overall market sentiment.

Trading opportunities - Day traders and swing traders look for price movements to capitalize on short-term gains.

Financial planning - Current valuation assists in making informed decisions about position sizing and risk management.

Note: AVGOON appears to be an incorrect ticker symbol for Broadcom, which typically trades as AVGO.

Napoved cene za kriptovaluto Broadcom

Napoved cene Broadcom (AVGOON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Broadcom (AVGOON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Broadcom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Broadcom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVGOON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Broadcom.

O Broadcom

AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Broadcom

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Broadcom? Nakup AVGOON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Broadcom. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Broadcom (AVGOON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 3.26K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Broadcom bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Broadcom (AVGOON)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Broadcom

Z lastništvom kriptovalute Broadcom se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Broadcom (AVGOON) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Broadcom razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Uradna Broadcom spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Broadcom

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Broadcom?
Če bi kriptovaluta Broadcom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Broadcom.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Broadcom (AVGOON)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti Broadcom

AVGOON USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AVGOON z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AVGOON USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Broadcom (AVGOON) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Broadcom v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AVGOON/USDT
$350.23
$350.23$350.23
+2.03%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$2.4999
$2.4999$2.4999

+4,899.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004443
$0.00004443$0.00004443

+788.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000016660
$0.000016660$0.000016660

+177.66%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000003565
$0.000000003565$0.000000003565

+130.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.23663
$0.23663$0.23663

+116.43%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz AVGOON v USD

Znesek

AVGOON
AVGOON
USD
USD

1 AVGOON = 350.19 USD