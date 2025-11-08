Današnja cena kriptovalute Broadcom v živo je 350.19 USD. Tržna kapitalizacija AVGOON je 1,142,100.6892540533 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVGOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Broadcom v živo je 350.19 USD. Tržna kapitalizacija AVGOON je 1,142,100.6892540533 USD. Spremljajte posodobitve cen iz AVGOON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Broadcom (AVGOON) v živo je $ 350.19, s spremembo 2.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVGOON v USD je $ 350.19 na AVGOON.
Kriptovaluta Broadcom je trenutno na #2054. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.26K AVGOON. V zadnjih 24 urah se je AVGOON trgovalo med $ 338.34 (najnižje) in $ 371.46 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 390.63879187276996, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 297.29808264469034.
V kratkoročni uspešnosti se je AVGOON premaknil +0.97% v zadnji uri in -5.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.59K.
Tržne informacije Broadcom (AVGOON)
No.2054
$ 1.14M
$ 83.59K
$ 1.14M
3.26K
3,261.37436607
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Broadcom je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.59K. Obstoječa ponudba AVGOON je 3.26K, skupna ponudba pa znaša 3261.37436607. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.14M.
Zgodovina cene Broadcom, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 338.34
24H Nizka
$ 371.46
24H Visoka
$ 338.34
$ 371.46
$ 390.63879187276996
$ 297.29808264469034
+0.97%
+2.11%
-5.79%
-5.79%
Zgodovina cen Broadcom (AVGOON) v USD
Sledite spremembam cen Broadcom za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +7.2371
+2.11%
30 dni
$ +5.66
+1.64%
60 dni
$ +0.8
+0.22%
90 dni
$ +70.19
+25.06%
Današnja sprememba cene Broadcom
Danes je AVGOON zabeležil spremembo $ +7.2371 (+2.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Broadcom
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ +5.66 (+1.64%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Broadcom
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AVGOON spremenil za $ +0.8 (+0.22%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Broadcom
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +70.19 (+25.06%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Broadcom (AVGOON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Broadcom
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Broadcom, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Broadcom?
I notice there may be confusion in your question. Broadcom trades under ticker AVGO, not AVGOON, and it's a semiconductor company, not a cryptocurrency.
If you're asking about Broadcom (AVGO) stock price factors:
Key influences include semiconductor demand, data center growth, enterprise spending, 5G adoption, automotive chip needs, supply chain conditions, competition from Intel/AMD, quarterly earnings, revenue guidance, acquisition announcements, and broader tech sector sentiment.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Broadcom?
People want to know Broadcom's stock price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders and investors need current pricing to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio monitoring - Existing shareholders track daily performance to assess their investment value and returns.
Market analysis - The price helps gauge semiconductor sector trends and overall market sentiment.
Trading opportunities - Day traders and swing traders look for price movements to capitalize on short-term gains.
Financial planning - Current valuation assists in making informed decisions about position sizing and risk management.
Note: AVGOON appears to be an incorrect ticker symbol for Broadcom, which typically trades as AVGO.
Napoved cene za kriptovaluto Broadcom
Napoved cene Broadcom (AVGOON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AVGOON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Broadcom (AVGOON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Broadcom lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Broadcom v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AVGOON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Broadcom.
O Broadcom
AVGOON is a digital asset that operates within the blockchain ecosystem. It is designed to facilitate transactions and interactions within its native platform, serving as the primary medium of exchange. The general purpose of AVGOON is to enable seamless, secure, and efficient transactions, contributing to the broader goal of enhancing the functionality and accessibility of decentralized finance (DeFi). Its consensus mechanism and supply model, while not explicitly defined, are designed to maintain the integrity and stability of the asset. AVGOON's typical uses include facilitating transactions, participating in platform governance, and incentivizing user engagement within its ecosystem. As a crypto asset, AVGOON plays a crucial role in the expanding landscape of digital currencies and blockchain technology.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Broadcom
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Broadcom? Nakup AVGOON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Broadcom.
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 3.26K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Broadcom bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Broadcom
Z lastništvom kriptovalute Broadcom se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Broadcom
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Broadcom?
Če bi kriptovaluta Broadcom rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Broadcom.
Koliko je kriptovaluta Broadcom vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Broadcom je $ 350.19. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Broadcom še vedno dobra naložba?
Broadcom ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AVGOON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Broadcom?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Broadcom v vrednosti $ 83.59K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Broadcom?
Cena kriptovalute AVGOON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Broadcom v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AVGOON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Broadcom?
Na ceno AVGOON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,372.26
+1.55%
ETH
3,453.46
+4.72%
SOL
161.29
+3.78%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1149
+2.03%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AVGOON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AVGOON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Broadcom gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Broadcom letos rasla?
Cena kriptovalute Broadcom bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Broadcom (AVGOON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:02:42 (UTC+8)
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.