Današnja cena Broadcom

Današnja cena kriptovalute Broadcom (AVGOON) v živo je $ 350.19, s spremembo 2.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AVGOON v USD je $ 350.19 na AVGOON.

Kriptovaluta Broadcom je trenutno na #2054. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.14M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.26K AVGOON. V zadnjih 24 urah se je AVGOON trgovalo med $ 338.34 (najnižje) in $ 371.46 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 390.63879187276996, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 297.29808264469034.

V kratkoročni uspešnosti se je AVGOON premaknil +0.97% v zadnji uri in -5.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.59K.

Tržne informacije Broadcom (AVGOON)

Uvrstitev No.2054 Tržna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) $ 83.59K$ 83.59K $ 83.59K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Zaloga v obtoku 3.26K 3.26K 3.26K Skupna ponudba 3,261.37436607 3,261.37436607 3,261.37436607 Javna veriga blokov ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Broadcom je $ 1.14M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.59K. Obstoječa ponudba AVGOON je 3.26K, skupna ponudba pa znaša 3261.37436607. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.14M.