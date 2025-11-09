Na podlagi vaše napovedi bi lahko Adobe zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 328.98.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Adobe zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 345.4290.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADBEON za leto 2027 $ 362.7004 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ADBEON za leto 2028 $ 380.8354 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADBEON v letu 2029 $ 399.8772 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADBEON v letu 2030 $ 419.8711 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Adobe lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 683.9257.

Leta 2050 bi se cena Adobe lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 1,114.0430.