Današnja cena Adobe

Današnja cena kriptovalute Adobe (ADBEON) v živo je $ 330.84, s spremembo 1.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADBEON v USD je $ 330.84 na ADBEON.

Kriptovaluta Adobe je trenutno na #2185. mestu s tržno kapitalizacijo $ 910.86K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.75K ADBEON. V zadnjih 24 urah se je ADBEON trgovalo med $ 323.29 (najnižje) in $ 342.19 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 371.1141984128537, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 318.17256046762486.

V kratkoročni uspešnosti se je ADBEON premaknil -0.83% v zadnji uri in -4.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.80K.

Tržne informacije Adobe (ADBEON)

Uvrstitev No.2185 Tržna kapitalizacija $ 910.86K$ 910.86K $ 910.86K Volumen (24H) $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 910.86K$ 910.86K $ 910.86K Zaloga v obtoku 2.75K 2.75K 2.75K Skupna ponudba 2,753.16965412 2,753.16965412 2,753.16965412 Javna veriga blokov ETH

