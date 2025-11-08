Današnja cena kriptovalute Adobe v živo je 330.84 USD. Tržna kapitalizacija ADBEON je 910,858.6483690608 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADBEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Adobe v živo je 330.84 USD. Tržna kapitalizacija ADBEON je 910,858.6483690608 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADBEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Adobe (ADBEON) v živo je $ 330.84, s spremembo 1.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADBEON v USD je $ 330.84 na ADBEON.
Kriptovaluta Adobe je trenutno na #2185. mestu s tržno kapitalizacijo $ 910.86K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.75K ADBEON. V zadnjih 24 urah se je ADBEON trgovalo med $ 323.29 (najnižje) in $ 342.19 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 371.1141984128537, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 318.17256046762486.
V kratkoročni uspešnosti se je ADBEON premaknil -0.83% v zadnji uri in -4.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.80K.
Tržne informacije Adobe (ADBEON)
No.2185
$ 910.86K
$ 67.80K
$ 910.86K
2.75K
2,753.16965412
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Adobe je $ 910.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.80K. Obstoječa ponudba ADBEON je 2.75K, skupna ponudba pa znaša 2753.16965412. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 910.86K.
Zgodovina cene Adobe, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 323.29
24H Nizka
$ 342.19
24H Visoka
$ 323.29
$ 342.19
$ 371.1141984128537
$ 318.17256046762486
-0.83%
+1.41%
-4.43%
-4.43%
Zgodovina cen Adobe (ADBEON) v USD
Sledite spremembam cen Adobe za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +4.6
+1.41%
30 dni
$ -18.3
-5.25%
60 dni
$ +30.84
+10.28%
90 dni
$ +30.84
+10.28%
Današnja sprememba cene Adobe
Danes je ADBEON zabeležil spremembo $ +4.6 (+1.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Adobe
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -18.3 (-5.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Adobe
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ADBEON spremenil za $ +30.84 (+10.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Adobe
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +30.84 (+10.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Adobe (ADBEON) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Adobe, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Adobe?
Adobe (ADBE) stock prices are influenced by several key factors:
Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and subscription metrics for Creative Cloud and Document Cloud services directly impact stock valuation.
Market Competition: Competition from rivals like Canva, Microsoft, and other design software companies affects investor sentiment.
Subscription Growth: Adobe's shift to subscription-based revenue model makes customer acquisition and retention rates critical price drivers.
Economic Conditions: Broader market trends, interest rates, and economic outlook influence tech stock valuations including Adobe.
Product Innovation: New product launches, AI integration, and technological advancements can boost investor confidence and stock prices.
Guidance and Forecasts: Management's forward-looking statements and revenue projections significantly impact stock movement.
Note: There appears to be confusion in your question - ADBEON isn't a recognized cryptocurrency ticker. Adobe trades as ADBE on NASDAQ as a traditional stock, not a cryptocurrency.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Adobe?
People want to know Adobe (ADBEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps investors evaluate volatility, compare against other assets, and determine optimal entry/exit points for maximizing returns.
Napoved cene za kriptovaluto Adobe
Napoved cene Adobe (ADBEON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADBEON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Adobe (ADBEON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Adobe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Adobe v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ADBEON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Adobe.
O Adobe
ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Adobe
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Adobe? Nakup ADBEON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Adobe. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Adobe (ADBEON).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 2.75K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Adobe bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Adobe
Z lastništvom kriptovalute Adobe se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Če bi kriptovaluta Adobe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Adobe.
Koliko je kriptovaluta Adobe vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Adobe je $ 330.84. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Adobe še vedno dobra naložba?
Adobe ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ADBEON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Adobe?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Adobe v vrednosti $ 67.80K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Adobe?
Cena kriptovalute ADBEON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Adobe v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ADBEON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Adobe?
Na ceno ADBEON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.85
+1.66%
ETH
3,457.44
+4.85%
SOL
161.74
+4.07%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1133
+1.88%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ADBEON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ADBEON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Adobe gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Adobe letos rasla?
Cena kriptovalute Adobe bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Adobe (ADBEON).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:52 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.