Današnja cena kriptovalute Adobe v živo je 330.84 USD. Tržna kapitalizacija ADBEON je 910,858.6483690608 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADBEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Adobe v živo je 330.84 USD. Tržna kapitalizacija ADBEON je 910,858.6483690608 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ADBEON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena 1 ADBEON v USD v živo:

$330.84
+1.41%1D
USD
Adobe (ADBEON) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:52 (UTC+8)

Današnja cena Adobe

Današnja cena kriptovalute Adobe (ADBEON) v živo je $ 330.84, s spremembo 1.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ADBEON v USD je $ 330.84 na ADBEON.

Kriptovaluta Adobe je trenutno na #2185. mestu s tržno kapitalizacijo $ 910.86K, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.75K ADBEON. V zadnjih 24 urah se je ADBEON trgovalo med $ 323.29 (najnižje) in $ 342.19 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 371.1141984128537, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 318.17256046762486.

V kratkoročni uspešnosti se je ADBEON premaknil -0.83% v zadnji uri in -4.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 67.80K.

Tržne informacije Adobe (ADBEON)

No.2185

$ 910.86K
$ 67.80K
$ 910.86K
2.75K
2,753.16965412
ETH

Trenutna tržna kapitalizacija Adobe je $ 910.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 67.80K. Obstoječa ponudba ADBEON je 2.75K, skupna ponudba pa znaša 2753.16965412. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 910.86K.

Zgodovina cene Adobe, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 323.29
24H Nizka
$ 342.19
24H Visoka

$ 323.29
$ 342.19
$ 371.1141984128537
$ 318.17256046762486
-0.83%

+1.41%

-4.43%

-4.43%

Zgodovina cen Adobe (ADBEON) v USD

Sledite spremembam cen Adobe za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +4.6+1.41%
30 dni$ -18.3-5.25%
60 dni$ +30.84+10.28%
90 dni$ +30.84+10.28%
Današnja sprememba cene Adobe

Danes je ADBEON zabeležil spremembo $ +4.6 (+1.41%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Adobe

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -18.3 (-5.25%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Adobe

Če pogled razširimo na 60 dni, se je ADBEON spremenil za $ +30.84 (+10.28%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Adobe

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +30.84 (+10.28%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Adobe (ADBEON) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Adobe.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Adobe

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Adobe, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Adobe?

Adobe (ADBE) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, and subscription metrics for Creative Cloud and Document Cloud services directly impact stock valuation.

Market Competition: Competition from rivals like Canva, Microsoft, and other design software companies affects investor sentiment.

Subscription Growth: Adobe's shift to subscription-based revenue model makes customer acquisition and retention rates critical price drivers.

Economic Conditions: Broader market trends, interest rates, and economic outlook influence tech stock valuations including Adobe.

Product Innovation: New product launches, AI integration, and technological advancements can boost investor confidence and stock prices.

Guidance and Forecasts: Management's forward-looking statements and revenue projections significantly impact stock movement.

Note: There appears to be confusion in your question - ADBEON isn't a recognized cryptocurrency ticker. Adobe trades as ADBE on NASDAQ as a traditional stock, not a cryptocurrency.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Adobe?

People want to know Adobe (ADBEON) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time price data helps investors evaluate volatility, compare against other assets, and determine optimal entry/exit points for maximizing returns.

Napoved cene za kriptovaluto Adobe

Napoved cene Adobe (ADBEON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ADBEON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Adobe (ADBEON) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Adobe lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

O Adobe

ADBEON is a digital asset that operates on a decentralized platform, offering a range of functionalities to its users. It is primarily designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive digital assets with ease. The asset utilizes a unique consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of its blockchain network. ADBEON also features smart contract capabilities, allowing for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. This makes it a versatile tool in the world of decentralized finance, providing a platform for various use cases such as decentralized applications (dApps), tokenization of assets, and more.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Adobe

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Adobe? Nakup ADBEON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Adobe. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Adobe (ADBEON).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.75K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Adobe bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Adobe

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Adobe?
Če bi kriptovaluta Adobe rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Adobe.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 16:59:52 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

