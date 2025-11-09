Na podlagi vaše napovedi bi lahko Accenture zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 248.68.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Accenture zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 261.1140.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ACNON za leto 2027 $ 274.1697 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena ACNON za leto 2028 $ 287.8781 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ACNON v letu 2029 $ 302.2720 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ACNON v letu 2030 $ 317.3856 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Accenture lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 516.9878.

Leta 2050 bi se cena Accenture lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 842.1187.