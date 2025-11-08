Današnja cena kriptovalute Accenture v živo je 247.08 USD. Tržna kapitalizacija ACNON je 1,315,570.4196827136 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ACNON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Accenture v živo je 247.08 USD. Tržna kapitalizacija ACNON je 1,315,570.4196827136 USD. Spremljajte posodobitve cen iz ACNON v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute Accenture (ACNON) v živo je $ 247.08, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ACNON v USD je $ 247.08 na ACNON.
Kriptovaluta Accenture je trenutno na #1998. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.32K ACNON. V zadnjih 24 urah se je ACNON trgovalo med $ 240.89 (najnižje) in $ 248.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 258.3135196333471, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 229.27778200768591.
V kratkoročni uspešnosti se je ACNON premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.92K.
Tržne informacije Accenture (ACNON)
No.1998
$ 1.32M
$ 56.92K
$ 1.32M
5.32K
5,324.47150592
ETH
Trenutna tržna kapitalizacija Accenture je $ 1.32M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 56.92K. Obstoječa ponudba ACNON je 5.32K, skupna ponudba pa znaša 5324.47150592. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.32M.
Zgodovina cene Accenture, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 240.89
24H Nizka
$ 248.06
24H Visoka
$ 240.89
$ 248.06
$ 258.3135196333471
$ 229.27778200768591
Zgodovina cen Accenture (ACNON) v USD
Sledite spremembam cen Accenture za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +3.9628
+1.63%
30 dni
$ -7.12
-2.81%
60 dni
$ -6.73
-2.66%
90 dni
$ +47.08
+23.54%
Današnja sprememba cene Accenture
Danes je ACNON zabeležil spremembo $ +3.9628 (+1.63%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Accenture
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -7.12 (-2.81%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Accenture
Če pogled razširimo na 60 dni, se je ACNON spremenil za $ -6.73 (-2.66%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Accenture
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +47.08 (+23.54%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Accenture (ACNON) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Accenture
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Accenture, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Accenture?
Accenture (ACN) stock prices are influenced by several key factors:
Digital Transformation Demand: As a consulting firm, ACN benefits from increased corporate digitalization needs.
Market Conditions: Overall economic health, IT spending trends, and stock market sentiment affect the stock.
Competition: Performance relative to competitors like IBM, Deloitte, and other consulting firms.
Client Diversification: Exposure across industries and geographic regions impacts stability.
Technology Trends: AI, cloud computing, and emerging tech adoption drive service demand.
Management Guidance: Forward-looking statements and strategic initiatives influence investor confidence.
Note: There's no widely recognized cryptocurrency or stock with the ticker "ACNON."
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Accenture?
People want to know Accenture (ACN) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Investors monitor daily price movements to assess performance, identify buying/selling opportunities, and evaluate market sentiment toward the consulting giant.
Napoved cene za kriptovaluto Accenture
Napoved cene Accenture (ACNON) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena ACNON v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Accenture (ACNON) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Accenture lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Accenture v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen ACNON za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Accenture.
O Accenture
ACNON is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for intermediaries such as banks or payment processors. ACNON uses a proof-of-work consensus mechanism, which requires miners to solve complex mathematical problems in order to validate transactions and add them to the blockchain. This process also generates new ACNON coins, adding to the circulating supply. The primary use case for ACNON is as a medium of exchange, with its decentralized nature offering potential benefits such as lower transaction costs and increased privacy.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Accenture
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Accenture? Nakup ACNON je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Accenture. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Accenture (ACNON).
1. korak
1. korak
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
4. korak
Na voljo je več kot 5.32K žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Accenture bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Accenture
Z lastništvom kriptovalute Accenture se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Accenture
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Accenture?
Če bi kriptovaluta Accenture rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Accenture.
Koliko je kriptovaluta Accenture vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Accenture je $ 247.08. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Accenture še vedno dobra naložba?
Accenture ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v ACNON, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Accenture?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Accenture v vrednosti $ 56.92K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Accenture?
Cena kriptovalute ACNON se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Accenture v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena ACNON.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Accenture?
Na ceno ACNON vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,478.85
+1.66%
ETH
3,457.78
+4.86%
SOL
161.73
+4.06%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1112
+1.69%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za ACNON na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par ACNON/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Accenture gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Accenture letos rasla?
Cena kriptovalute Accenture bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Accenture (ACNON).
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
