Današnja cena Accenture

Današnja cena kriptovalute Accenture (ACNON) v živo je $ 247.08, s spremembo 1.63 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ACNON v USD je $ 247.08 na ACNON.

Kriptovaluta Accenture je trenutno na #1998. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1.32M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.32K ACNON. V zadnjih 24 urah se je ACNON trgovalo med $ 240.89 (najnižje) in $ 248.06 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 258.3135196333471, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 229.27778200768591.

V kratkoročni uspešnosti se je ACNON premaknil 0.00% v zadnji uri in -2.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 56.92K.

Tržne informacije Accenture (ACNON)

Uvrstitev No.1998 Tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volumen (24H) $ 56.92K$ 56.92K $ 56.92K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Zaloga v obtoku 5.32K 5.32K 5.32K Skupna ponudba 5,324.47150592 5,324.47150592 5,324.47150592 Javna veriga blokov ETH

