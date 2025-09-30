Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomika
A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI.
This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be.
Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet TREEINCAT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu TREEINCAT tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili TREEINCAT tokenomiku, preskúmajte cenu TREEINCAT tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
