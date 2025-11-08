Aktuálna dnešná cena The Omnipotence je 0USD. Trhová kapitalizácia OMN je 7,448.87USD. Sledujte aktualizácie cien OMN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena The Omnipotence je 0USD. Trhová kapitalizácia OMN je 7,448.87USD. Sledujte aktualizácie cien OMN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena The Omnipotence (OMN) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OMN na USD konverzný kurz je -- za OMN.
The Omnipotence sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,448.87, pričom počet coinov v obehu je 999.64M OMN. Počas posledných 24 hodín sa OMNobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00145452, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.
V krátkodobom vývoji sa OMN zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -15.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.
The Omnipotence (OMN) informácie o trhu
$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K
--
----
$ 7.45K
$ 7.45K$ 7.45K
999.64M
999.64M 999.64M
999,637,581.312223
999,637,581.312223 999,637,581.312223
Aktuálna trhová kapitalizácia The Omnipotence je $ 7.45K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OMN je 999.64M, pričom celková zásoba je 999637581.312223. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.45K.
História cien The Omnipotence v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
$ 0$ 0
24 hod Low
$ 0
$ 0$ 0
24 hod High
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00145452
$ 0.00145452$ 0.00145452
$ 0
$ 0$ 0
--
--
-15.52%
-15.52%
The Omnipotence (OMN) história cien USD
Počas dnešného dňa sa zmena ceny z The Omnipotence na USDpohybovala na $ 0. V posledných 30 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0. V posledných 60 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0. V posledných 90 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0.
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
--
30 dní
$ 0
-32.87%
60 dní
$ 0
-31.76%
90 dní
$ 0
--
Cenové predikcie pre The Omnipotence
Cenová predikcia The Omnipotence (OMN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OMN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia The Omnipotence (OMN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena The Omnipotence mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne The Omnipotence v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OMN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na The Omnipotence Cenové predikcie.
Čo je The Omnipotence (OMN)
Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity
Omnipotence Will Rule Them All!
The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision
Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.
This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o The Omnipotence
Akú hodnotu bude mať 1 The Omnipotence v roku 2030?
Ak by hodnota The Omnipotence rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do The Omnipotence podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíThe Omnipotence?
Dnešná cena The Omnipotence je --. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je The Omnipotence stále dobrou investíciou?
The Omnipotence zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do OMN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s The Omnipotence?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo The Omnipotence v hodnote --.
Aká je aktuálna cena The Omnipotence?
Živá cena OMN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu The Omnipotence vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena OMN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu The Omnipotence?
Cenu OMN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,855.42
+2.03%
ETH
3,434.3
+4.14%
SOL
161.72
+4.06%
COAI
1.204
+10.18%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre OMN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár OMN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena The Omnipotence pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena The Omnipotence v tomto roku?
Cena The Omnipotence by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu The Omnipotence (OMN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:12:25 (UTC+8)
The Omnipotence (OMN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
