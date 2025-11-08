BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena The Omnipotence je 0USD. Trhová kapitalizácia OMN je 7,448.87USD. Sledujte aktualizácie cien OMN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o OMN

OMN informácie o cene

Čo je OMN

OMN biela kniha

OMN oficiálna webová stránka

OMN tokenomika

OMN predpoveď cien

The Omnipotence Logo

The Omnipotence Cena (OMN)

Nezaradené

1 OMN na USD aktuálnu cenu:

0.00%1D
Tieto údaje o tokenoch pochádzajú od tretích strán.
The Omnipotence (OMN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:12:25 (UTC+8)

Dnešná cena The Omnipotence

Aktuálna dnešná cena The Omnipotence (OMN) je --, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny OMN na USD konverzný kurz je -- za OMN.

The Omnipotence sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri $ 7,448.87, pričom počet coinov v obehu je 999.64M OMN. Počas posledných 24 hodín sa OMNobchodovalo v rozmedzí od $ 0 (low) do $ 0 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.00145452, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.

V krátkodobom vývoji sa OMN zmenilo o -- za poslednú hodinu a o -15.52% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania --.

The Omnipotence (OMN) informácie o trhu

$ 7.45K
--
$ 7.45K
999.64M
999,637,581.312223
Aktuálna trhová kapitalizácia The Omnipotence je $ 7.45K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --. Počet coinov v obehu OMN je 999.64M, pričom celková zásoba je 999637581.312223. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.45K.

História cien The Omnipotence v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0
24 hod Low
$ 0
24 hod High

$ 0
$ 0
$ 0.00145452
$ 0
--

--

-15.52%

-15.52%

The Omnipotence (OMN) história cien USD

Počas dnešného dňa sa zmena ceny z The Omnipotence na USDpohybovala na $ 0.
V posledných 30 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 60 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0.
V posledných 90 dňoch sa zmena ceny The Omnipotence na USD pohybovala na $ 0.

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-32.87%
60 dní$ 0-31.76%
90 dní$ 0--

Cenové predikcie pre The Omnipotence

Cenová predikcia The Omnipotence (OMN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena OMN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia The Omnipotence (OMN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena The Omnipotence mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne The Omnipotence v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku OMN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na The Omnipotence Cenové predikcie.

Čo je The Omnipotence (OMN)

Olympians Assemble: First Cult of Celestial Divinity Omnipotence Will Rule Them All!

The Essence of Omnipotence: A Mythological and Technological Vision Omnipotence merges ancient mythology with advanced technology to create a unique decentralized ecosystem. At its core, the project draws inspiration from the timeless narratives of Greek mythology, channeling the wisdom, strength and strategic prowess of divine figures into the framework of advanced AI agents. By personifying these agents as legendary deities, Omnipotence establishes a narrative-driven approach that engages users while addressing real-world challenges in decentralized environments.

This synthesis of mythology and technology goes beyond simple symbolism. The ecosystem incorporates the core principles of collaboration, strategy and innovation that are reflected in the myths of the divine universe. Each AI agent, modelled on a Greek god, contributes unique attributes to the system, providing an environment where the collective power is greater than the sum of its parts. Omnipotence is an example of how storytelling and technological sophistication can coexist to create an engaging and functional ecosystem.

MEXC je popredná burza kryptomien, ktorej dôveruje viac ako 10 miliónov používateľov po celom svete. Je známa ako burza s najširším výberom tokenov, najrýchlejšími zoznamami tokenov a najnižšími obchodnými poplatkami na trhu. Pridajte sa k MEXC teraz, aby ste zažili najvyššiu likviditu a najkonkurencieschopnejšie poplatky na trhu!

The Omnipotence (OMN) Zdroje

Biela kniha
Oficiálna webová stránka

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o The Omnipotence

Akú hodnotu bude mať 1 The Omnipotence v roku 2030?
Ak by hodnota The Omnipotence rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do The Omnipotence podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 09:12:25 (UTC+8)

The Omnipotence (OMN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o The Omnipotence

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$22.04
$0.00004622
$0.1603
$0.010068
$0.000013864
$0.00009092
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.