Aktuálna dnešná cena Jump Tom je 0.0000000032USD. Trhová kapitalizácia JUMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien JUMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Jump Tom kurz (JUMP)

1 JUMP na USD aktuálnu cenu:

$0.0000000032
+6.66%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:37:28 (UTC+8)

Dnešná cena Jump Tom

Aktuálna dnešná cena Jump Tom (JUMP) je $ 0.0000000032, s 6.66% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JUMP na USD konverzný kurz je $ 0.0000000032 za JUMP.

Jump Tom sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JUMP. Počas posledných 24 hodín sa JUMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0000000023 (low) do $ 0.0000000069 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa JUMP zmenilo o +6.66% za poslednú hodinu a o -99.75% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 514.32K.

Jump Tom (JUMP) informácie o trhu

$ 514.32K
$ 1.60M
500,000,000,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Jump Tom je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 514.32K. Počet coinov v obehu JUMP je --, pričom celková zásoba je 500000000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.60M.

História cien Jump Tom v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0000000023
24 hod Low
$ 0.0000000069
24 hod High

$ 0.0000000023
$ 0.0000000069
--
--
+6.66%

+6.66%

-99.75%

-99.75%

Jump Tom (JUMP) história cien USD

Sledujte zmeny cien Jump Tom za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000000002+6.66%
30 dní$ -0.0009999968-100.00%
60 dní$ -0.0009999968-100.00%
90 dní$ -0.0009999968-100.00%
Jump Tom dnešná zmena ceny

Dnes JUMP zaznamenal zmenu o $ +0.0000000002 (+6.66%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Jump Tom zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0009999968 (-100.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Jump Tom zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JUMP zmenu o $ -0.0009999968 (-100.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Jump Tom zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0009999968 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Jump Tom (JUMP)?

Pozrite si Jump Tomstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Jump Tom

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Jump Tom, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Jump Tom?

Several key factors influence Jump Tom (JUMP) cryptocurrency prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity levels
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Community adoption and user engagement
6. Exchange listings and accessibility
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Partnership announcements and collaborations
9. Token utility and use case demand
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Jump Tom?

People want to know Jump Tom (JUMP) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors track daily performance to assess their holdings' value and make strategic decisions about position sizing or exit points.

Cenové predikcie pre Jump Tom

Cenová predikcia Jump Tom (JUMP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JUMP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Jump Tom (JUMP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Jump Tom mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Jump Tom v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JUMP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Jump Tom Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať Jump Tom

Ste pripravení začať s Jump Tom? Nákup JUMP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Jump Tom. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Jump Tom (JUMP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Jump Tom sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Jump Tom (JUMP)

Čo môžete urobiť s Jump Tom

Vlastníctvo Jump Tom vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Jump Tom (JUMP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Jump Tom zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Jump Tom webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Jump Tom

Akú hodnotu bude mať 1 Jump Tom v roku 2030?
Ak by hodnota Jump Tom rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Jump Tom podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:37:28 (UTC+8)

Jump Tom (JUMP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o Jump Tom

JUMP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície JUMP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s JUMP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Jump Tom (JUMP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Jump Tom a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
JUMP/USDT
$0.0000000032
$0.0000000032$0.0000000032
+6.66%
0.00% (USDT)

