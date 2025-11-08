BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena UCN je 1,483.78USD. Trhová kapitalizácia UCN je --USD. Sledujte aktualizácie cien UCN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

UCN kurz (UCN)

1 UCN na USD aktuálnu cenu:

$1,484.27
$1,484.27
-0.03%1D
USD
UCN (UCN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:48 (UTC+8)

Dnešná cena UCN

Aktuálna dnešná cena UCN (UCN) je $ 1,483.78, s 0.03% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UCN na USD konverzný kurz je $ 1,483.78 za UCN.

UCN sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- UCN. Počas posledných 24 hodín sa UCNobchodovalo v rozmedzí od $ 1,476.77 (low) do $ 1,489.5 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa UCN zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o +2.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 5.04M.

UCN (UCN) informácie o trhu

--
----

$ 5.04M
$ 5.04M

$ 148.38M
$ 148.38M

--
----

100,000
100,000

UCHAIN

Aktuálna trhová kapitalizácia UCN je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 5.04M. Počet coinov v obehu UCN je --, pričom celková zásoba je 100000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 148.38M.

História cien UCN v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1,476.77
$ 1,476.77
24 hod Low
$ 1,489.5
$ 1,489.5
24 hod High

$ 1,476.77
$ 1,476.77

$ 1,489.5
$ 1,489.5

--
----

--
----

+0.31%

-0.03%

+2.77%

+2.77%

UCN (UCN) história cien USD

Sledujte zmeny cien UCN za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.4454-0.03%
30 dní$ +183.36+14.10%
60 dní$ +883.78+147.29%
90 dní$ +883.78+147.29%
UCN dnešná zmena ceny

Dnes UCN zaznamenal zmenu o $ -0.4454 (-0.03%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

UCN zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +183.36 (+14.10%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

UCN zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UCN zmenu o $ +883.78 (+147.29%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

UCN zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +883.78 (+147.29%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby UCN (UCN)?

Pozrite si UCNstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre UCN

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby UCN, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny UCN?

UCN cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, security improvements, and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology drive price fluctuations.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships increase utility value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect market stability.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects influences positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu UCN?

People want to know UCN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment value, monitoring volatility, and staying updated on market movements for strategic planning.

Cenové predikcie pre UCN

Cenová predikcia UCN (UCN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UCN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia UCN (UCN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena UCN mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne UCN v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UCN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na UCN Cenové predikcie.

O UCN

UCoin (UCN) is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and transparency that the platform provides. UCN's primary purpose is to provide a secure and efficient method of transferring value on a global scale while maintaining privacy and freedom expected in a decentralized system. It is typically used for peer-to-peer transactions, with its token issuance model based on proof-of-stake consensus.

Ako nakupovať a investovať UCN

Ste pripravení začať s UCN? Nákup UCN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom UCN. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu UCN (UCN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a UCN sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s UCN

Vlastníctvo UCN vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup UCN (UCN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

Pre hlbšie pochopenie UCN zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna UCN webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o UCN

Akú hodnotu bude mať 1 UCN v roku 2030?
Ak by hodnota UCN rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do UCN podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:48 (UTC+8)

UCN (UCN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

UCN USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície UCN s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s UCN USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s UCN (UCN) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem UCN a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
UCN/USDT
$1,484.27
$1,484.27
-0.03%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.48

$0.00006624

$0.009952

$0.18982

$0.000011799

$0.20354

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

