Aktuálna dnešná cena Swarm Network je 0.01988USD. Trhová kapitalizácia TRUTH je 41,455,869.364USD. Sledujte aktualizácie cien TRUTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Swarm Network je 0.01988USD. Trhová kapitalizácia TRUTH je 41,455,869.364USD. Sledujte aktualizácie cien TRUTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Swarm Network (TRUTH) je $ 0.01988, s 4.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRUTH na USD konverzný kurz je $ 0.01988 za TRUTH.
Swarm Network sa v súčasnosti radí na #604 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 41.46M, pričom počet coinov v obehu je 2.09B TRUTH. Počas posledných 24 hodín sa TRUTHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01579 (low) do $ 0.02341 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.020167043509271197, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.010282833131671878.
V krátkodobom vývoji sa TRUTH zmenilo o +2.84% za poslednú hodinu a o +54.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.66M.
Swarm Network (TRUTH) informácie o trhu
No.604
$ 41.46M
$ 1.66M
$ 198.80M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia Swarm Network je $ 41.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.66M. Počet coinov v obehu TRUTH je 2.09B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 198.80M.
História cien Swarm Network v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01579
24 hod Low
$ 0.02341
24 hod High
$ 0.01579
$ 0.02341
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
+2.84%
+4.80%
+54.22%
+54.22%
Swarm Network (TRUTH) história cien USD
Sledujte zmeny cien Swarm Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0009087
+4.80%
30 dní
$ +0.006
+43.22%
60 dní
$ +0.01488
+297.60%
90 dní
$ +0.01488
+297.60%
Swarm Network dnešná zmena ceny
Dnes TRUTH zaznamenal zmenu o $ +0.0009087 (+4.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Swarm Network zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.006 (+43.22%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Swarm Network zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRUTH zmenu o $ +0.01488 (+297.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Swarm Network zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01488 (+297.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Swarm Network (TRUTH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Swarm Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Swarm Network?
Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.
Network Utility: Usage of Swarm's decentralized storage services drives demand for TRUTH tokens needed for network operations.
Technology Development: Protocol upgrades, performance improvements, and new features affect investor confidence and adoption rates.
Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations, especially regarding decentralized networks and data storage compliance.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Swarm Network?
People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.
Cenové predikcie pre Swarm Network
Cenová predikcia Swarm Network (TRUTH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRUTH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Swarm Network (TRUTH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Swarm Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Swarm Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRUTH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Swarm Network Cenové predikcie.
O Swarm Network
TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.
Ako nakupovať a investovať Swarm Network
Ste pripravení začať s Swarm Network? Nákup TRUTH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Swarm Network. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Swarm Network (TRUTH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 2.09B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Swarm Network sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Swarm Network
Vlastníctvo Swarm Network vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Swarm Network (TRUTH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Swarm Network (TRUTH)
Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.
Swarm Network Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Swarm Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Swarm Network
Akú hodnotu bude mať 1 Swarm Network v roku 2030?
Ak by hodnota Swarm Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Swarm Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSwarm Network?
Dnešná cena Swarm Network je $ 0.01988. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Swarm Network stále dobrou investíciou?
Swarm Network zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TRUTH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Swarm Network?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Swarm Network v hodnote $ 1.66M.
Aká je aktuálna cena Swarm Network?
Živá cena TRUTH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Swarm Network vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TRUTH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Swarm Network?
Cenu TRUTH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,221.73
+2.40%
ETH
3,442.48
+4.39%
SOL
163.72
+5.34%
COAI
1.1647
+6.58%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TRUTH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TRUTH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Swarm Network pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Swarm Network v tomto roku?
Cena Swarm Network by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Swarm Network (TRUTH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:30 (UTC+8)
Swarm Network (TRUTH) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.