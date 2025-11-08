BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Swarm Network je 0.01988USD. Trhová kapitalizácia TRUTH je 41,455,869.364USD. Sledujte aktualizácie cien TRUTH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Swarm Network Logo

Swarm Network kurz (TRUTH)

1 TRUTH na USD aktuálnu cenu:

$0.01984
+4.80%1D
USD
Swarm Network (TRUTH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:30 (UTC+8)

Dnešná cena Swarm Network

Aktuálna dnešná cena Swarm Network (TRUTH) je $ 0.01988, s 4.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TRUTH na USD konverzný kurz je $ 0.01988 za TRUTH.

Swarm Network sa v súčasnosti radí na #604 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 41.46M, pričom počet coinov v obehu je 2.09B TRUTH. Počas posledných 24 hodín sa TRUTHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01579 (low) do $ 0.02341 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.020167043509271197, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.010282833131671878.

V krátkodobom vývoji sa TRUTH zmenilo o +2.84% za poslednú hodinu a o +54.22% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.66M.

Swarm Network (TRUTH) informácie o trhu

No.604

$ 41.46M
$ 1.66M
$ 198.80M
2.09B
10,000,000,000
10,000,000,000
20.85%

SUI

Aktuálna trhová kapitalizácia Swarm Network je $ 41.46M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.66M. Počet coinov v obehu TRUTH je 2.09B, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 198.80M.

História cien Swarm Network v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01579
24 hod Low
$ 0.02341
24 hod High

$ 0.01579
$ 0.02341
$ 0.020167043509271197
$ 0.010282833131671878
+2.84%

+4.80%

+54.22%

+54.22%

Swarm Network (TRUTH) história cien USD

Sledujte zmeny cien Swarm Network za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0009087+4.80%
30 dní$ +0.006+43.22%
60 dní$ +0.01488+297.60%
90 dní$ +0.01488+297.60%
Swarm Network dnešná zmena ceny

Dnes TRUTH zaznamenal zmenu o $ +0.0009087 (+4.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Swarm Network zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.006 (+43.22%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Swarm Network zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TRUTH zmenu o $ +0.01488 (+297.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Swarm Network zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01488 (+297.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Swarm Network (TRUTH)?

Pozrite si Swarm Networkstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Swarm Network

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Swarm Network, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Swarm Network?

Several key factors influence Swarm Network (TRUTH) token prices:

Supply and Demand: Token circulation, staking mechanisms, and user adoption directly impact price through basic market dynamics.

Network Utility: Usage of Swarm's decentralized storage services drives demand for TRUTH tokens needed for network operations.

Technology Development: Protocol upgrades, performance improvements, and new features affect investor confidence and adoption rates.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends, regulatory news, and investor sentiment toward decentralized storage solutions.

Competition: Performance relative to other decentralized storage projects like Filecoin, Storj, and Arweave influences market positioning.

Partnerships: Integration with dApps, enterprise adoption, and strategic collaborations can boost token utility and demand.

Tokenomics: Reward mechanisms, inflation rates, and token burning events affect long-term supply dynamics.

Regulatory Environment: Changes in cryptocurrency regulations, especially regarding decentralized networks and data storage compliance.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Swarm Network?

People want to know Swarm Network (TRUTH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell opportunities, and assessing investment returns. Real-time price data helps traders capitalize on volatility.

Cenové predikcie pre Swarm Network

Cenová predikcia Swarm Network (TRUTH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TRUTH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Swarm Network (TRUTH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Swarm Network mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Swarm Network v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TRUTH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Swarm Network Cenové predikcie.

O Swarm Network

TRUTH is a digital asset designed to provide a decentralized solution for verifying the authenticity of information. It operates on a blockchain platform, utilizing a consensus mechanism to validate and record transactions. The primary role of TRUTH is to combat misinformation and uphold the integrity of data in various sectors, including media, academia, and the internet at large. This is achieved by incentivizing users to verify the truthfulness of information, creating a self-regulating ecosystem. The issuance of TRUTH tokens is based on a predefined supply model, and these tokens can be used within the ecosystem to reward or penalize users based on the accuracy of their contributions.

Ako nakupovať a investovať Swarm Network

Sprievodca – ako kúpiť Swarm Network (TRUTH)

Čo je Swarm Network (TRUTH)

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Swarm Network Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Swarm Network zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Swarm Network

Akú hodnotu bude mať 1 Swarm Network v roku 2030?
Ak by hodnota Swarm Network rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Swarm Network podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:09:30 (UTC+8)

Swarm Network (TRUTH) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

