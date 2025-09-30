The Nation Token (NATO) tokenomika
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre The Nation Token (NATO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
The Nation Token (NATO) informácie
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement.
- Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use.
- Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO.
- Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution.
- Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
The Nation Token (NATO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky The Nation Token (NATO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NATO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NATO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NATO tokenomiku, preskúmajte cenu NATO tokenu naživo!
