Selenium (SELE) tokenomika
Selenium (SELE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Selenium (SELE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Selenium (SELE) informácie
Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.
Selenium (SELE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Selenium (SELE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SELE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SELE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
