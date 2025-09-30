OSCA Stack (OSCA) tokenomika
OSCA Stack (OSCA) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OSCA Stack (OSCA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
OSCA Stack (OSCA) informácie
OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity.
OSCA Stack (OSCA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky OSCA Stack (OSCA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet OSCA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu OSCA tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili OSCA tokenomiku, preskúmajte cenu OSCA tokenu naživo!
OSCA cenová predikcia
Chcete vedieť, kam OSCA asi smeruje? Naša OSCA stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov