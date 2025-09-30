iAgent Protocol ($AGNT) tokenomika

iAgent Protocol ($AGNT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o iAgent Protocol ($AGNT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:52:46 (UTC+8)
iAgent Protocol ($AGNT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre iAgent Protocol ($AGNT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 194.13K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 190.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.02M
Historické maximum:
$ 0.02863566
Historické minimum:
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00101964
iAgent Protocol ($AGNT) informácie

We envision creating an innovative first of its kind digital asset class secured by blockchain that represents more than just a game character. The iAgent protocol creates Agents that embody the user’s personal gaming strategies, styles, and creativity all rolled into one. Developed from the user’s game footage, an Agent is a trainable digital representation of the user’s gaming persona that they control and monetize.

iAgent protocol proposes a comprehensive solution that combines AI, Blockchain, and Gaming into a single, decentralized platform. It utilizes a consumer grade GPU computing power through Decentralized GPU Infrastructure Network in short ComputeHub for training intelligent Agents, a MarketHub for trading Agents and GameHub where these Agents are rented or leased and compete against other gamers.

Oficiálna webová stránka:
https://www.iagentpro.com/
Biela kniha:
https://docs.iagentpro.com

iAgent Protocol ($AGNT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky iAgent Protocol ($AGNT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet $AGNT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu $AGNT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili $AGNT tokenomiku, preskúmajte cenu $AGNT tokenu naživo!

