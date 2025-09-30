Frax Price Index Share (FPIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Frax Price Index Share (FPIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 15:16:26 (UTC+8)
Frax Price Index Share (FPIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Frax Price Index Share (FPIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 18.78M
$ 18.78M$ 18.78M
Celková ponuka:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Počet coinov v obehu:
$ 36.25M
$ 36.25M$ 36.25M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 51.82M
$ 51.82M$ 51.82M
Historické maximum:
$ 14.2
$ 14.2$ 14.2
Historické minimum:
$ 0.3175
$ 0.3175$ 0.3175
Aktuálna cena:
$ 0.523778
$ 0.523778$ 0.523778

Frax Price Index Share (FPIS) informácie

The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.

Oficiálna webová stránka:
https://app.frax.finance/

Frax Price Index Share (FPIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Frax Price Index Share (FPIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FPIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FPIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FPIS tokenomiku, preskúmajte cenu FPIS tokenu naživo!

FPIS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FPIS asi smeruje? Naša FPIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

