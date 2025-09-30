Best Patent Token (BPT) tokenomika

Best Patent Token (BPT) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Best Patent Token (BPT) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 17:28:38 (UTC+8)
Best Patent Token (BPT) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Best Patent Token (BPT) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.78M
$ 1.78M$ 1.78M
Celková ponuka:
$ 5.00B
$ 5.00B$ 5.00B
Počet coinov v obehu:
$ 2.70B
$ 2.70B$ 2.70B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.29M
$ 3.29M$ 3.29M
Historické maximum:
$ 0.00236637
$ 0.00236637$ 0.00236637
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066

Best Patent Token (BPT) informácie

The BPT project aims to transform patents into digital assets by integrating blockchain technology, enhancing the management and commercialization of patents. This initiative allows patent owners to tokenize their inventions and offer them on the market, facilitating a new ecosystem where investors can generate returns by investing in these tokenized patent assets. Furthermore, BPT tokens serve as a medium of exchange within the platform, used for accessing various services and conducting transactions related to patents. This system significantly improves transparency and accessibility in the patent industry.

Oficiálna webová stránka:
https://bestpatent.io/
Biela kniha:
https://bestpatent1.gitbook.io/bpts-white-paper

Best Patent Token (BPT) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Best Patent Token (BPT) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet BPT tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu BPT tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili BPT tokenomiku, preskúmajte cenu BPT tokenu naživo!

BPT cenová predikcia

Chcete vedieť, kam BPT asi smeruje? Naša BPT stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

