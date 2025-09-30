ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomika
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) informácie
Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration.
Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure.
ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet ASYNC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu ASYNC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili ASYNC tokenomiku, preskúmajte cenu ASYNC tokenu naživo!
ASYNC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam ASYNC asi smeruje? Naša ASYNC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov