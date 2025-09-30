LayerZero (ZRO) tokenomika

LayerZero (ZRO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o LayerZero (ZRO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:44:36 (UTC+8)
USD

LayerZero (ZRO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre LayerZero (ZRO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 566.47M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 256.67M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.21B
Historické maximum:
$ 7.551
Historické minimum:
$ 1.502846156115591
Aktuálna cena:
$ 2.207
LayerZero (ZRO) informácie

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Oficiálna webová stránka:
https://layerzero.foundation/
Biela kniha:
https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf
Prieskumník blokov:
https://layerzeroscan.com/

LayerZero (ZRO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky LayerZero (ZRO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ZRO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ZRO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ZRO tokenomiku, preskúmajte cenu ZRO tokenu naživo!

LayerZero (ZRO) história cien

Analýza histórie cien ZRO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ZRO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ZRO asi smeruje? Naša ZRO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

