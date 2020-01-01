VELO (VELO) tokenomika

VELO (VELO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o VELO (VELO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

VELO (VELO) informácie

VELO is a blockchain-based backbone for the unique federated credit exchange network of traditional finance and crypto-finance partners, serving as the universally interoperable crypto-fiat bridge that delivers a wide set of real economy financial applications.

Oficiálna webová stránka:
https://velo.org/
Biela kniha:
https://velo.org/doc/Velo_Whitepaper_EN.pdf
Prieskumník blokov:
https://stellar.expert/explorer/public/search?term=GDM4RQUQQUVSKQA7S6EM7XBZP3FCGH4Q7CL6TABQ7B2BEJ5ERARM2M5M

VELO (VELO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre VELO (VELO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 236.80M
Celková ponuka:
$ 24.00B
Počet coinov v obehu:
$ 17.56B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 323.57M
Historické maximum:
$ 2.0796
Historické minimum:
$ 0.001029260893382974
Aktuálna cena:
$ 0.013482
VELO (VELO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky VELO (VELO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet VELO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu VELO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili VELO tokenomiku, preskúmajte cenu VELO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.