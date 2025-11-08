Aktuálna dnešná cena TAC je 0.005942USD. Trhová kapitalizácia TAC je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena TAC je 0.005942USD. Trhová kapitalizácia TAC je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena TAC (TAC) je $ 0.005942, s 11.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAC na USD konverzný kurz je $ 0.005942 za TAC.
TAC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TAC. Počas posledných 24 hodín sa TACobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00472 (low) do $ 0.006134 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa TAC zmenilo o -0.44% za poslednú hodinu a o +6.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 79.87K.
TAC (TAC) informácie o trhu
--
----
$ 79.87K
$ 79.87K$ 79.87K
$ 59.42M
$ 59.42M$ 59.42M
--
----
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
TONCOIN
Aktuálna trhová kapitalizácia TAC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 79.87K. Počet coinov v obehu TAC je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 59.42M.
História cien TAC v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00472
$ 0.00472$ 0.00472
24 hod Low
$ 0.006134
$ 0.006134$ 0.006134
24 hod High
$ 0.00472
$ 0.00472$ 0.00472
$ 0.006134
$ 0.006134$ 0.006134
--
----
--
----
-0.44%
+11.56%
+6.41%
+6.41%
TAC (TAC) história cien USD
Sledujte zmeny cien TAC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00061572
+11.56%
30 dní
$ -0.000994
-14.34%
60 dní
$ -0.005274
-47.03%
90 dní
$ -0.009349
-61.15%
TAC dnešná zmena ceny
Dnes TAC zaznamenal zmenu o $ +0.00061572 (+11.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
TAC zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000994 (-14.34%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
TAC zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAC zmenu o $ -0.005274 (-47.03%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
TAC zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009349 (-61.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TAC (TAC)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TAC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny TAC?
Several key factors influence TAC cryptocurrency prices:
Competition: Performance relative to similar cryptocurrencies affects market positioning.
Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements impact investor confidence.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TAC?
People want to know TAC price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to calculate profits/losses, decide when to buy or sell, and assess their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities and volatility.
Cenové predikcie pre TAC
Cenová predikcia TAC (TAC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TAC (TAC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena TAC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TAC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TAC Cenové predikcie.
O TAC
TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.
TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.
Ako nakupovať a investovať TAC
Ste pripravení začať s TAC? Nákup TAC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TAC. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TAC (TAC) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TAC sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TAC
Vlastníctvo TAC vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je TAC (TAC)
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.
TAC Zdroj
Pre hlbšie pochopenie TAC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota TAC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TAC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíTAC?
Dnešná cena TAC je $ 0.005942. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je TAC stále dobrou investíciou?
TAC zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do TAC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s TAC?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo TAC v hodnote $ 79.87K.
Aká je aktuálna cena TAC?
Živá cena TAC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu TAC vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena TAC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu TAC?
Cenu TAC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,214.82
+2.39%
ETH
3,443.8
+4.43%
SOL
163.92
+5.47%
COAI
1.182
+8.17%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre TAC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár TAC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena TAC pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena TAC v tomto roku?
Cena TAC by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu TAC (TAC).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:55 (UTC+8)
TAC (TAC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.