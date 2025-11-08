BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena TAC je 0.005942USD. Trhová kapitalizácia TAC je --USD. Sledujte aktualizácie cien TAC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

TAC Logo

TAC kurz (TAC)

1 TAC na USD aktuálnu cenu:

$0.005942
+11.56%1D
USD
TAC (TAC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:55 (UTC+8)

Dnešná cena TAC

Aktuálna dnešná cena TAC (TAC) je $ 0.005942, s 11.56% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny TAC na USD konverzný kurz je $ 0.005942 za TAC.

TAC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- TAC. Počas posledných 24 hodín sa TACobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00472 (low) do $ 0.006134 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa TAC zmenilo o -0.44% za poslednú hodinu a o +6.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 79.87K.

TAC (TAC) informácie o trhu

$ 79.87K
$ 59.42M
10,000,000,000
TONCOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia TAC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 79.87K. Počet coinov v obehu TAC je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 59.42M.

História cien TAC v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00472
24 hod Low
$ 0.006134
24 hod High

-0.44%

+11.56%

+6.41%

+6.41%

TAC (TAC) história cien USD

Sledujte zmeny cien TAC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00061572+11.56%
30 dní$ -0.000994-14.34%
60 dní$ -0.005274-47.03%
90 dní$ -0.009349-61.15%
TAC dnešná zmena ceny

Dnes TAC zaznamenal zmenu o $ +0.00061572 (+11.56%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

TAC zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.000994 (-14.34%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

TAC zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal TAC zmenu o $ -0.005274 (-47.03%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

TAC zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.009349 (-61.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby TAC (TAC)?

Pozrite si TACstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre TAC

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby TAC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny TAC?

Several key factors influence TAC cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TAC pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption directly affect price movements.

Utility & Use Cases: Real-world applications and platform functionality drive intrinsic value.

Partnerships: Strategic alliances and integrations can boost investor interest and price appreciation.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create volatility.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels influence trader decisions.

Competition: Performance relative to similar cryptocurrencies affects market positioning.

Development Progress: Platform updates, roadmap milestones, and team announcements impact investor confidence.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect accessibility and price stability.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu TAC?

People want to know TAC price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and market timing. Investors need current prices to calculate profits/losses, decide when to buy or sell, and assess their investment performance. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities and volatility.

Cenové predikcie pre TAC

Cenová predikcia TAC (TAC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena TAC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia TAC (TAC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena TAC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne TAC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku TAC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na TAC Cenové predikcie.

O TAC

TACoin (TAC) is a digital asset that operates on a decentralized network, leveraging blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of TAC to validate transactions and create new blocks based on the number of coins they hold and are willing to 'stake' as collateral. TAC's primary purpose is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, providing users with a secure, efficient, and decentralized method of transferring value. In addition, TAC also offers smart contract functionality, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined maximum supply, ensuring scarcity and potentially mitigating inflationary concerns.

Ako nakupovať a investovať TAC

Ste pripravení začať s TAC? Nákup TAC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom TAC. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu TAC (TAC) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a TAC sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s TAC

Vlastníctvo TAC vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup TAC (TAC) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
Čo je TAC (TAC)

TAC is the first EVM-compatible blockchain purpose-built for the TON ecosystem and Telegram. It delivers full DeFi functionality from day one, with pre-deployed apps, Ethereum and BTC liquidity and seamless access via TON wallets. With over 100 million wallets and Telegram integration, TAC is the most distribution-ready EVM chain to date.

TAC Zdroj

Pre hlbšie pochopenie TAC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna TAC webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o TAC

Akú hodnotu bude mať 1 TAC v roku 2030?
Ak by hodnota TAC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do TAC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:55 (UTC+8)

TAC (TAC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Pozrite si viac informácií o TAC

TAC USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície TAC s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s TAC USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s TAC (TAC) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem TAC a obchodujte priamo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

