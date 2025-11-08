Aktuálna dnešná cena Ai Xovia je 2.012252USD. Trhová kapitalizácia AIX je --USD. Sledujte aktualizácie cien AIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ai Xovia je 2.012252USD. Trhová kapitalizácia AIX je --USD. Sledujte aktualizácie cien AIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Ai Xovia (AIX) je $ 2.012252, s 7.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIX na USD konverzný kurz je $ 2.012252 za AIX.
Ai Xovia sa v súčasnosti radí na #3481 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AIX. Počas posledných 24 hodín sa AIXobchodovalo v rozmedzí od $ 1.815893 (low) do $ 2.12109 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 51.257963, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 2.6605668343705937.
V krátkodobom vývoji sa AIX zmenilo o +0.40% za poslednú hodinu a o +40.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.88M.
Ai Xovia (AIX) informácie o trhu
$ 2.88M
$ 201.23M
100,000,000
99,999,989.148041565
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Ai Xovia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.88M. Počet coinov v obehu AIX je --, pričom celková zásoba je 99999989.148041565. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 201.23M.
História cien Ai Xovia v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.815893
24 hod Low
$ 2.12109
24 hod High
$ 1.815893
$ 2.12109
$ 51.257963
$ 2.6605668343705937
+0.40%
+7.59%
+40.58%
+40.58%
Ai Xovia (AIX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ai Xovia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.14188446
+7.59%
30 dní
$ -2.185525
-52.07%
60 dní
$ -10.040548
-83.31%
90 dní
$ -9.121048
-81.93%
Ai Xovia dnešná zmena ceny
Dnes AIX zaznamenal zmenu o $ +0.14188446 (+7.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ai Xovia zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.185525 (-52.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ai Xovia zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIX zmenu o $ -10.040548 (-83.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ai Xovia zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -9.121048 (-81.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ai Xovia (AIX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ai Xovia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ai Xovia?
Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.
2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.
3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.
4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.
5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.
6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ai Xovia?
People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.
Cenové predikcie pre Ai Xovia
Cenová predikcia Ai Xovia (AIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ai Xovia (AIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ai Xovia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ai Xovia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ai Xovia Cenové predikcie.
O Ai Xovia
Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.
Ako nakupovať a investovať Ai Xovia
Ste pripravení začať s Ai Xovia? Nákup AIX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ai Xovia. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ai Xovia (AIX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ai Xovia sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Ai Xovia
Vlastníctvo Ai Xovia vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Ai Xovia (AIX)
AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.
Ai Xovia Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Ai Xovia zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Ai Xovia rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ai Xovia podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAi Xovia?
Dnešná cena Ai Xovia je $ 2.012252. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ai Xovia stále dobrou investíciou?
Ai Xovia zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do AIX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ai Xovia?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ai Xovia v hodnote $ 2.88M.
Aká je aktuálna cena Ai Xovia?
Živá cena AIX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ai Xovia vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena AIX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ai Xovia?
Cenu AIX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,913.71
+2.09%
ETH
3,429.14
+3.99%
SOL
163.24
+5.03%
COAI
1.2044
+10.22%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre AIX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár AIX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ai Xovia pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ai Xovia v tomto roku?
Cena Ai Xovia by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ai Xovia (AIX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:04 (UTC+8)
Ai Xovia (AIX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
