BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Ai Xovia je 2.012252USD. Trhová kapitalizácia AIX je --USD. Sledujte aktualizácie cien AIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Ai Xovia je 2.012252USD. Trhová kapitalizácia AIX je --USD. Sledujte aktualizácie cien AIX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o AIX

AIX informácie o cene

Čo je AIX

AIX biela kniha

AIX oficiálna webová stránka

AIX tokenomika

AIX predpoveď cien

AIX história

AIX Sprievodca nákupom

AIX-na-fiat prevodník mien

AIX spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Ai Xovia Logo

Ai Xovia kurz (AIX)

1 AIX na USD aktuálnu cenu:

$2.011245
$2.011245$2.011245
+7.59%1D
USD
Ai Xovia (AIX) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:04 (UTC+8)

Dnešná cena Ai Xovia

Aktuálna dnešná cena Ai Xovia (AIX) je $ 2.012252, s 7.59% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny AIX na USD konverzný kurz je $ 2.012252 za AIX.

Ai Xovia sa v súčasnosti radí na #3481 podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- AIX. Počas posledných 24 hodín sa AIXobchodovalo v rozmedzí od $ 1.815893 (low) do $ 2.12109 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 51.257963, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 2.6605668343705937.

V krátkodobom vývoji sa AIX zmenilo o +0.40% za poslednú hodinu a o +40.58% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 2.88M.

Ai Xovia (AIX) informácie o trhu

No.3481

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

$ 201.23M
$ 201.23M$ 201.23M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Ai Xovia je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 2.88M. Počet coinov v obehu AIX je --, pričom celková zásoba je 99999989.148041565. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 201.23M.

História cien Ai Xovia v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 1.815893
$ 1.815893$ 1.815893
24 hod Low
$ 2.12109
$ 2.12109$ 2.12109
24 hod High

$ 1.815893
$ 1.815893$ 1.815893

$ 2.12109
$ 2.12109$ 2.12109

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.40%

+7.59%

+40.58%

+40.58%

Ai Xovia (AIX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Ai Xovia za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.14188446+7.59%
30 dní$ -2.185525-52.07%
60 dní$ -10.040548-83.31%
90 dní$ -9.121048-81.93%
Ai Xovia dnešná zmena ceny

Dnes AIX zaznamenal zmenu o $ +0.14188446 (+7.59%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Ai Xovia zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -2.185525 (-52.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Ai Xovia zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal AIX zmenu o $ -10.040548 (-83.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Ai Xovia zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -9.121048 (-81.93%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ai Xovia (AIX)?

Pozrite si Ai Xoviastránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Ai Xovia

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ai Xovia, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Ai Xovia?

Several key factors influence Ai Xovia (AIX) token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect AIX demand and pricing.

2. Technology Development - Platform updates, AI feature improvements, and roadmap progress impact token value.

3. Adoption Rate - User growth, partnerships, and real-world utility drive demand for AIX tokens.

4. Trading Volume - Higher liquidity and exchange activity influence price stability and movement.

5. Regulatory News - Government policies on AI and crypto affect investor sentiment toward AIX.

6. Competition - Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ai Xovia?

People want to know AI Xovia (AIX) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value and performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss planning.

Cenové predikcie pre Ai Xovia

Cenová predikcia Ai Xovia (AIX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena AIX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ai Xovia (AIX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Ai Xovia mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ai Xovia v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku AIX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ai Xovia Cenové predikcie.

O Ai Xovia

Aigang (AIX) is a digital asset that operates on the Ethereum platform. It is designed to support a decentralized insurance protocol that leverages smart contracts to automate insurance processes. The AIX token is used within the Aigang network for transactions, rewards, and incentives. The protocol aims to provide a platform where devices can be insured, and claims can be processed without human intervention. This is achieved by integrating IoT devices with the Ethereum blockchain, allowing for automatic payouts when certain conditions are met. The Aigang protocol is designed to be open and accessible, enabling anyone to join and contribute to the insurance pools.

Ako nakupovať a investovať Ai Xovia

Ste pripravení začať s Ai Xovia? Nákup AIX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Ai Xovia. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Ai Xovia (AIX) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Ai Xovia sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Ai Xovia (AIX)

Čo môžete urobiť s Ai Xovia

Vlastníctvo Ai Xovia vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Ai Xovia (AIX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Ai Xovia (AIX)

AiXovia is a Solana-based financial ecosystem that leverages a unique Hybrid Intelligence model to provide AI-powered trading signals for crypto traders and DeFi users seeking a verifiable edge in volatile markets.

Ai Xovia Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Ai Xovia zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Ai Xovia webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Ai Xovia

Akú hodnotu bude mať 1 Ai Xovia v roku 2030?
Ak by hodnota Ai Xovia rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Ai Xovia podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:21:04 (UTC+8)

Ai Xovia (AIX) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Ai Xovia

AIX USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície AIX s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s AIX USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Ai Xovia (AIX) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Ai Xovia a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
AIX/USDT
$2.011245
$2.011245$2.011245
+7.52%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.18
$22.18$22.18

+121.80%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007832
$0.00007832$0.00007832

+1,466.40%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009950
$0.009950$0.009950

+148.75%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+83.33%

Flux

Flux

FLUX

$0.18272
$0.18272$0.18272

+67.12%

Humanity

Humanity

H

$0.20304
$0.20304$0.20304

+42.76%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

AIX-na-USD kalkulačka

Suma

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.012252 USD