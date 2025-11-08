Aktuálna dnešná cena PlaysOut je 0.02419USD. Trhová kapitalizácia PLAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien PLAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PlaysOut je 0.02419USD. Trhová kapitalizácia PLAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien PLAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena PlaysOut (PLAY) je $ 0.02419, s 7.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PLAY na USD konverzný kurz je $ 0.02419 za PLAY.
PlaysOut sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PLAY. Počas posledných 24 hodín sa PLAYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0207 (low) do $ 0.0243 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa PLAY zmenilo o +2.19% za poslednú hodinu a o -4.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 202.37K.
PlaysOut (PLAY) informácie o trhu
$ 202.37K
$ 120.95M
5,000,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia PlaysOut je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 202.37K. Počet coinov v obehu PLAY je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 120.95M.
História cien PlaysOut v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0207
24 hod Low
$ 0.0243
24 hod High
$ 0.0207
$ 0.0243
+2.19%
+7.65%
-4.09%
-4.09%
PlaysOut (PLAY) história cien USD
Sledujte zmeny cien PlaysOut za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.001719
+7.65%
30 dní
$ -0.02242
-48.11%
60 dní
$ -0.01848
-43.31%
90 dní
$ -0.02222
-47.88%
PlaysOut dnešná zmena ceny
Dnes PLAY zaznamenal zmenu o $ +0.001719 (+7.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
PlaysOut zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02242 (-48.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
PlaysOut zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PLAY zmenu o $ -0.01848 (-43.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
PlaysOut zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02222 (-47.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PlaysOut (PLAY)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PlaysOut, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny PlaysOut?
Several key factors influence PlaysOut (PLAY) token prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PLAY pricing.
Platform Adoption: User growth, gaming activity, and ecosystem development drive demand for PLAY tokens.
Utility Demand: Token usage for in-game purchases, rewards, and platform features affects price dynamics.
Partnerships: Gaming collaborations and strategic alliances can boost token value and market perception.
Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence and token accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PlaysOut?
People want to know PlaysOut (PLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.
Cenové predikcie pre PlaysOut
Cenová predikcia PlaysOut (PLAY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PLAY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PlaysOut (PLAY) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena PlaysOut mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PlaysOut v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PLAY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PlaysOut Cenové predikcie.
O PlaysOut
PLAY (PLAY) is a utility token that operates on the Ethereum blockchain, primarily used within the gaming industry. As a decentralized digital asset, PLAY aims to incentivize and reward users for their engagement and participation in various online games and platforms. It is designed to create a more interactive and rewarding gaming experience, allowing users to earn tokens that can be used within the gaming ecosystem. The token operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism and its supply and issuance model is broadly known. PLAY's typical uses include in-game purchases, access to exclusive content, and as a reward for participation in gaming tournaments and events.
Ako nakupovať a investovať PlaysOut
Ste pripravení začať s PlaysOut? Nákup PLAY na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom PlaysOut. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu PlaysOut (PLAY) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a PlaysOut sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s PlaysOut
Vlastníctvo PlaysOut vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je PlaysOut (PLAY)
PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.
PlaysOut Zdroj
Pre hlbšie pochopenie PlaysOut zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota PlaysOut rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PlaysOut podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíPlaysOut?
Dnešná cena PlaysOut je $ 0.02419. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je PlaysOut stále dobrou investíciou?
PlaysOut zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PLAY, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s PlaysOut?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo PlaysOut v hodnote $ 202.37K.
Aká je aktuálna cena PlaysOut?
Živá cena PLAY sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu PlaysOut vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PLAY, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu PlaysOut?
Cenu PLAY ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,253.24
+2.43%
ETH
3,439.74
+4.31%
SOL
163.92
+5.47%
COAI
1.2126
+10.97%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PLAY na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PLAY/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena PlaysOut pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena PlaysOut v tomto roku?
Cena PlaysOut by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu PlaysOut (PLAY).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:51 (UTC+8)
PlaysOut (PLAY) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.