Aktuálna dnešná cena PlaysOut je 0.02419USD. Trhová kapitalizácia PLAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien PLAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena PlaysOut je 0.02419USD. Trhová kapitalizácia PLAY je --USD. Sledujte aktualizácie cien PLAY v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

1 PLAY na USD aktuálnu cenu:

$0.02419
$0.02419
+7.65%1D
USD
PlaysOut (PLAY) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:51 (UTC+8)

Dnešná cena PlaysOut

Aktuálna dnešná cena PlaysOut (PLAY) je $ 0.02419, s 7.65% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PLAY na USD konverzný kurz je $ 0.02419 za PLAY.

PlaysOut sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- PLAY. Počas posledných 24 hodín sa PLAYobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0207 (low) do $ 0.0243 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa PLAY zmenilo o +2.19% za poslednú hodinu a o -4.09% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 202.37K.

PlaysOut (PLAY) informácie o trhu

--
--

$ 202.37K
$ 202.37K

$ 120.95M
$ 120.95M

--
--

5,000,000,000
5,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia PlaysOut je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 202.37K. Počet coinov v obehu PLAY je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 120.95M.

História cien PlaysOut v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0207
$ 0.0207
24 hod Low
$ 0.0243
$ 0.0243
24 hod High

$ 0.0207
$ 0.0207

$ 0.0243
$ 0.0243

--
--

--
--

+2.19%

+7.65%

-4.09%

-4.09%

PlaysOut (PLAY) história cien USD

Sledujte zmeny cien PlaysOut za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.001719+7.65%
30 dní$ -0.02242-48.11%
60 dní$ -0.01848-43.31%
90 dní$ -0.02222-47.88%
PlaysOut dnešná zmena ceny

Dnes PLAY zaznamenal zmenu o $ +0.001719 (+7.65%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PlaysOut zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02242 (-48.11%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PlaysOut zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PLAY zmenu o $ -0.01848 (-43.31%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PlaysOut zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02222 (-47.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PlaysOut (PLAY)?

Pozrite si PlaysOutstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre PlaysOut

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby PlaysOut, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny PlaysOut?

Several key factors influence PlaysOut (PLAY) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PLAY pricing.

Platform Adoption: User growth, gaming activity, and ecosystem development drive demand for PLAY tokens.

Utility Demand: Token usage for in-game purchases, rewards, and platform features affects price dynamics.

Supply Mechanics: Token distribution, staking rewards, and burn mechanisms influence circulating supply.

Partnerships: Gaming collaborations and strategic alliances can boost token value and market perception.

Regulatory Environment: Crypto regulations and gaming industry policies impact investor confidence and token accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu PlaysOut?

People want to know PlaysOut (PLAY) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps investors time their trades effectively.

Cenové predikcie pre PlaysOut

Cenová predikcia PlaysOut (PLAY) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PLAY v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia PlaysOut (PLAY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PlaysOut mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne PlaysOut v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PLAY cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na PlaysOut Cenové predikcie.

O PlaysOut

PLAY (PLAY) is a utility token that operates on the Ethereum blockchain, primarily used within the gaming industry. As a decentralized digital asset, PLAY aims to incentivize and reward users for their engagement and participation in various online games and platforms. It is designed to create a more interactive and rewarding gaming experience, allowing users to earn tokens that can be used within the gaming ecosystem. The token operates on a Proof-of-Stake consensus mechanism and its supply and issuance model is broadly known. PLAY's typical uses include in-game purchases, access to exclusive content, and as a reward for participation in gaming tournaments and events.

Ako nakupovať a investovať PlaysOut

Čo je PlaysOut (PLAY)

PlaysOut is the high-performance publishing infrastructure powering the future of embedded gaming. Built for the superapp era, it enables developers to launch and scale thousands of mini-games globally through a single, seamless integration. By turning high-traffic apps into interactive gaming environments, PlaysOut boosts engagement, retention and monetization. Its open, interoperable architecture bridges Web2 and Web3, supporting ecosystem collaboration and delivering next-gen digital experiences without friction or fragmented systems. PlaysOut is a growth engine for interactive entertainment, where every tap unlocks value and every game pushes the on-chain economy forward.

PlaysOut Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PlaysOut zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna PlaysOut webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PlaysOut

Akú hodnotu bude mať 1 PlaysOut v roku 2030?
Ak by hodnota PlaysOut rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do PlaysOut podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:57:51 (UTC+8)

PlaysOut (PLAY) dôležité aktualizácie v odvetví

Top správy

