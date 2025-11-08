Aktuálna dnešná cena Switchboard je 0.06816USD. Trhová kapitalizácia SWTCH je 11,696,690.38368USD. Sledujte aktualizácie cien SWTCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Switchboard je 0.06816USD. Trhová kapitalizácia SWTCH je 11,696,690.38368USD. Sledujte aktualizácie cien SWTCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Switchboard (SWTCH) je $ 0.06816, s 2.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SWTCH na USD konverzný kurz je $ 0.06816 za SWTCH.
Switchboard sa v súčasnosti radí na #1031 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11.70M, pričom počet coinov v obehu je 171.61M SWTCH. Počas posledných 24 hodín sa SWTCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.06563 (low) do $ 0.07058 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20357481128794683, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.051817999385382896.
V krátkodobom vývoji sa SWTCH zmenilo o +0.32% za poslednú hodinu a o -20.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.87K.
Switchboard (SWTCH) informácie o trhu
No.1031
$ 11.70M
$ 61.87K
$ 68.16M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Switchboard je $ 11.70M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.87K. Počet coinov v obehu SWTCH je 171.61M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 68.16M.
História cien Switchboard v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.06563
24 hod Low
$ 0.07058
24 hod High
$ 0.06563
$ 0.07058
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
+0.32%
+2.57%
-20.69%
-20.69%
Switchboard (SWTCH) história cien USD
Sledujte zmeny cien Switchboard za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0017076
+2.57%
30 dní
$ -0.04092
-37.52%
60 dní
$ +0.02816
+70.40%
90 dní
$ +0.02816
+70.40%
Switchboard dnešná zmena ceny
Dnes SWTCH zaznamenal zmenu o $ +0.0017076 (+2.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Switchboard zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.04092 (-37.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Switchboard zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SWTCH zmenu o $ +0.02816 (+70.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Switchboard zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02816 (+70.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Switchboard (SWTCH)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Switchboard, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Switchboard?
Several key factors influence Switchboard (SWTCH) token prices:
1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect SWTCH pricing 2. Utility Demand - Usage of Switchboard's oracle services drives token demand for network fees 3. Network Adoption - More DeFi protocols integrating Switchboard increases token utility 4. Competition - Performance against other oracle solutions like Chainlink impacts valuation 5. Token Supply - Staking rewards, token burns, and circulating supply changes 6. Partnership Announcements - New integrations with major blockchain projects 7. Technical Developments - Protocol upgrades and new feature releases 8. Regulatory News - Crypto regulations affecting oracle tokens 9. Trading Volume - Liquidity and exchange activity levels 10. Solana Ecosystem Health - Since SWTCH operates primarily on Solana, that blockchain's performance matters
Like most altcoins, SWTCH prices are highly volatile and influenced by both fundamental project developments and broader cryptocurrency market cycles.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Switchboard?
People want to know Switchboard (SWTCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Active traders monitor daily price movements to capitalize on volatility and maximize profits or minimize losses.
Cenové predikcie pre Switchboard
Cenová predikcia Switchboard (SWTCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SWTCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Switchboard (SWTCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Switchboard mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Switchboard v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku SWTCH cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Switchboard Cenové predikcie.
O Switchboard
SWTCH is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate the seamless exchange of value between different blockchain networks, acting as a bridge for interoperability. The asset utilizes a consensus mechanism, although the specifics of this mechanism are not widely known. SWTCH's primary role is to enable users to switch between different cryptocurrencies without the need for a centralized exchange, thereby enhancing the efficiency and flexibility of transactions within the crypto ecosystem. This functionality positions SWTCH as a key player in the ongoing development of decentralized finance (DeFi) and cross-chain transactions.
Ako nakupovať a investovať Switchboard
Ste pripravení začať s Switchboard? Nákup SWTCH na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Switchboard. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Switchboard (SWTCH) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 171.61M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Switchboard sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Switchboard
Vlastníctvo Switchboard vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Switchboard (SWTCH) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Switchboard rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Switchboard podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSwitchboard?
Dnešná cena Switchboard je $ 0.06816. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Switchboard stále dobrou investíciou?
Switchboard zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do SWTCH, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Switchboard?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Switchboard v hodnote $ 61.87K.
Aká je aktuálna cena Switchboard?
Živá cena SWTCH sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Switchboard vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena SWTCH, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Switchboard?
Cenu SWTCH ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,201.17
+2.38%
ETH
3,442.11
+4.38%
SOL
164.05
+5.55%
COAI
1.182
+8.17%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre SWTCH na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár SWTCH/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Switchboard pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Switchboard v tomto roku?
Cena Switchboard by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Switchboard (SWTCH).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:34 (UTC+8)
