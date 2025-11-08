BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Switchboard je 0.06816USD. Trhová kapitalizácia SWTCH je 11,696,690.38368USD. Sledujte aktualizácie cien SWTCH v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Switchboard Logo

Switchboard kurz (SWTCH)

1 SWTCH na USD aktuálnu cenu:

$0.06815
+2.57%1D
USD
Switchboard (SWTCH) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:34 (UTC+8)

Dnešná cena Switchboard

Aktuálna dnešná cena Switchboard (SWTCH) je $ 0.06816, s 2.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny SWTCH na USD konverzný kurz je $ 0.06816 za SWTCH.

Switchboard sa v súčasnosti radí na #1031 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 11.70M, pričom počet coinov v obehu je 171.61M SWTCH. Počas posledných 24 hodín sa SWTCHobchodovalo v rozmedzí od $ 0.06563 (low) do $ 0.07058 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.20357481128794683, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.051817999385382896.

V krátkodobom vývoji sa SWTCH zmenilo o +0.32% za poslednú hodinu a o -20.69% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 61.87K.

Switchboard (SWTCH) informácie o trhu

No.1031

$ 11.70M
$ 61.87K
$ 68.16M
171.61M
1,000,000,000
1,000,000,000
17.16%

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia Switchboard je $ 11.70M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.87K. Počet coinov v obehu SWTCH je 171.61M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 68.16M.

História cien Switchboard v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.06563
24 hod Low
$ 0.07058
24 hod High

$ 0.06563
$ 0.07058
$ 0.20357481128794683
$ 0.051817999385382896
+0.32%

+2.57%

-20.69%

-20.69%

Switchboard (SWTCH) história cien USD

Sledujte zmeny cien Switchboard za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0017076+2.57%
30 dní$ -0.04092-37.52%
60 dní$ +0.02816+70.40%
90 dní$ +0.02816+70.40%
Switchboard dnešná zmena ceny

Dnes SWTCH zaznamenal zmenu o $ +0.0017076 (+2.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Switchboard zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.04092 (-37.52%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Switchboard zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal SWTCH zmenu o $ +0.02816 (+70.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Switchboard zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.02816 (+70.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Switchboard (SWTCH)?

Pozrite si Switchboardstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Switchboard

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Switchboard, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Switchboard?

Several key factors influence Switchboard (SWTCH) token prices:

1. Market Sentiment - Overall crypto market trends and investor confidence affect SWTCH pricing
2. Utility Demand - Usage of Switchboard's oracle services drives token demand for network fees
3. Network Adoption - More DeFi protocols integrating Switchboard increases token utility
4. Competition - Performance against other oracle solutions like Chainlink impacts valuation
5. Token Supply - Staking rewards, token burns, and circulating supply changes
6. Partnership Announcements - New integrations with major blockchain projects
7. Technical Developments - Protocol upgrades and new feature releases
8. Regulatory News - Crypto regulations affecting oracle tokens
9. Trading Volume - Liquidity and exchange activity levels
10. Solana Ecosystem Health - Since SWTCH operates primarily on Solana, that blockchain's performance matters

Like most altcoins, SWTCH prices are highly volatile and influenced by both fundamental project developments and broader cryptocurrency market cycles.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Switchboard?

People want to know Switchboard (SWTCH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, assessing market trends, and timing buy/sell orders. Active traders monitor daily price movements to capitalize on volatility and maximize profits or minimize losses.

Cenové predikcie pre Switchboard

Cenová predikcia Switchboard (SWTCH) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena SWTCH v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Switchboard (SWTCH) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Switchboard mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Switchboard

SWTCH is a digital asset that operates within the blockchain technology space. It is designed to facilitate the seamless exchange of value between different blockchain networks, acting as a bridge for interoperability. The asset utilizes a consensus mechanism, although the specifics of this mechanism are not widely known. SWTCH's primary role is to enable users to switch between different cryptocurrencies without the need for a centralized exchange, thereby enhancing the efficiency and flexibility of transactions within the crypto ecosystem. This functionality positions SWTCH as a key player in the ongoing development of decentralized finance (DeFi) and cross-chain transactions.

Ako nakupovať a investovať Switchboard

Čo je Switchboard (SWTCH)

Switchboard is the everything oracle, allowing users to permissionlessly create fast, customizable and verifiable data feeds for web3 & DeFi applications.

Switchboard Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Switchboard zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Switchboard webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Switchboard

Akú hodnotu bude mať 1 Switchboard v roku 2030?
Ak by hodnota Switchboard rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Switchboard podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:06:34 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

