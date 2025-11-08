BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Lombard je 0.7334USD. Trhová kapitalizácia BARD je --USD. Sledujte aktualizácie cien BARD v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Lombard Logo

Lombard kurz (BARD)

1 BARD na USD aktuálnu cenu:

$0.7321
$0.7321$0.7321
+0.95%1D
USD
Lombard (BARD) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:11 (UTC+8)

Dnešná cena Lombard

Aktuálna dnešná cena Lombard (BARD) je $ 0.7334, s 0.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BARD na USD konverzný kurz je $ 0.7334 za BARD.

Lombard sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BARD. Počas posledných 24 hodín sa BARDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.681 (low) do $ 0.7566 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BARD zmenilo o -1.72% za poslednú hodinu a o +14.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 481.46K.

Lombard (BARD) informácie o trhu

$ 481.46K
$ 481.46K$ 481.46K

$ 733.40M
$ 733.40M$ 733.40M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Lombard je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 481.46K. Počet coinov v obehu BARD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 733.40M.

História cien Lombard v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.681
$ 0.681$ 0.681
24 hod Low
$ 0.7566
$ 0.7566$ 0.7566
24 hod High

$ 0.681
$ 0.681$ 0.681

$ 0.7566
$ 0.7566$ 0.7566

-1.72%

+0.95%

+14.68%

+14.68%

Lombard (BARD) história cien USD

Sledujte zmeny cien Lombard za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.006889+0.95%
30 dní$ -0.0482-6.17%
60 dní$ +0.6134+511.16%
90 dní$ +0.6134+511.16%
Lombard dnešná zmena ceny

Dnes BARD zaznamenal zmenu o $ +0.006889 (+0.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Lombard zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0482 (-6.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Lombard zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BARD zmenu o $ +0.6134 (+511.16%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Lombard zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.6134 (+511.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lombard (BARD)?

Pozrite si Lombardstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Lombard

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lombard, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Lombard?

Several key factors influence Lombard (BARD) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development progress and roadmap milestones
4. Partnership announcements and collaborations
5. Regulatory news affecting DeFi protocols
6. Token utility and staking rewards
7. Community adoption and user growth
8. Competition from similar lending/borrowing platforms
9. Bitcoin and Ethereum price movements
10. Supply and demand dynamics including token burns or releases

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Lombard?

People want to know Lombard (BARD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Cenové predikcie pre Lombard

Cenová predikcia Lombard (BARD) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BARD v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Lombard (BARD) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Lombard mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Lombard

BARD is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary role is to facilitate transactions within the digital space, providing a secure and efficient means of transferring value. BARD utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. This crypto asset is typically used in the context of decentralized finance (DeFi), a rapidly growing sector within the cryptocurrency ecosystem that aims to recreate traditional financial systems such as loans and interest in a decentralized manner. BARD's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new tokens being minted as rewards for those who validate transactions and secure the network.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Lombard

Akú hodnotu bude mať 1 Lombard v roku 2030?
Ak by hodnota Lombard rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Lombard podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:25:11 (UTC+8)

Lombard (BARD) dôležité aktualizácie v odvetví

