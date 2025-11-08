Lombard kurz (BARD)
Aktuálna dnešná cena Lombard (BARD) je $ 0.7334, s 0.95% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BARD na USD konverzný kurz je $ 0.7334 za BARD.
Lombard sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BARD. Počas posledných 24 hodín sa BARDobchodovalo v rozmedzí od $ 0.681 (low) do $ 0.7566 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa BARD zmenilo o -1.72% za poslednú hodinu a o +14.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 481.46K.
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Lombard je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 481.46K. Počet coinov v obehu BARD je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 733.40M.
-1.72%
+0.95%
+14.68%
+14.68%
Sledujte zmeny cien Lombard za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.006889
|+0.95%
|30 dní
|$ -0.0482
|-6.17%
|60 dní
|$ +0.6134
|+511.16%
|90 dní
|$ +0.6134
|+511.16%
Dnes BARD zaznamenal zmenu o $ +0.006889 (+0.95%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0482 (-6.17%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BARD zmenu o $ +0.6134 (+511.16%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.6134 (+511.16%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Lombard (BARD)?
Pozrite si Lombardstránku histórie cien.
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Lombard, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
V roku 2040 by cena Lombard mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
BARD is a cryptocurrency that operates on a decentralized network. Its primary role is to facilitate transactions within the digital space, providing a secure and efficient means of transferring value. BARD utilizes a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. This crypto asset is typically used in the context of decentralized finance (DeFi), a rapidly growing sector within the cryptocurrency ecosystem that aims to recreate traditional financial systems such as loans and interest in a decentralized manner. BARD's issuance model is designed to maintain a stable supply, with new tokens being minted as rewards for those who validate transactions and secure the network.
Ste pripravení začať s Lombard? Nákup BARD na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Lombard. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Lombard (BARD) nákupu.
USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Vlastníctvo Lombard vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Nákup Lombard (BARD) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Lombard is building onchain Bitcoin capital markets to unlock the full potential of the defining asset of this generation. Founded in 2024, the company pioneered Bitcoin’s integration into DeFi with LBTC — the leading yield-bearing Bitcoin, secured by a decentralized consortium of 14 digital asset institutions — which today stands as the largest Bitcoin LST. Lombard is developing full-stack infrastructure to accelerate onchain BTC adoption for holders, protocols, and platforms, spanning BTC assets, a Staking SDK, and supporting services. The company is built and backed by digital asset leaders, including top DeFi protocols, institutions, and exchanges.
Pre hlbšie pochopenie Lombard zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|11-07 01:12:41
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Dlhé alebo krátke pozície BARD s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BARD USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.
Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Lombard a obchodujte priamo.
Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC
Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu
Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie
Dnešné top krypto pumpy
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
Suma
1 BARD = 0.7334 USD