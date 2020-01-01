Slash Vision Labs (SVL) tokenomika
Slash Vision Labs (SVL) informácie
Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.
Slash Vision Labs (SVL) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Slash Vision Labs (SVL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Slash Vision Labs (SVL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Slash Vision Labs (SVL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet SVL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu SVL tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili SVL tokenomiku, preskúmajte cenu SVL tokenu naživo!
Ako kúpiť SVL
Máte záujem pridať Slash Vision Labs (SVL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SVL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Slash Vision Labs (SVL) história cien
Analýza histórie cien SVL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
SVL cenová predikcia
Chcete vedieť, kam SVL asi smeruje? Naša SVL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte Slash Vision Labs (SVL)
Suma
1 SVL = 0.045785 USD