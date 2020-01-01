Slash Vision Labs (SVL) tokenomika

Slash Vision Labs (SVL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Slash Vision Labs (SVL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Slash Vision Labs (SVL) informácie

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Oficiálna webová stránka:
https://slash.vision/
Biela kniha:
https://slash-fi.gitbook.io/docs/whitepaper/slash-project-white-paper
Prieskumník blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=mantle&tab=transactions&tokenAddress=0xabbeed1d173541e0546b38b1c0394975be200000

Slash Vision Labs (SVL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Slash Vision Labs (SVL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 457.85M
$ 457.85M$ 457.85M
Historické maximum:
$ 0.075863
$ 0.075863$ 0.075863
Historické minimum:
$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711
Aktuálna cena:
$ 0.045785
$ 0.045785$ 0.045785

Slash Vision Labs (SVL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Slash Vision Labs (SVL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SVL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SVL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SVL tokenomiku, preskúmajte cenu SVL tokenu naživo!

Ako kúpiť SVL

Máte záujem pridať Slash Vision Labs (SVL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SVL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Slash Vision Labs (SVL) história cien

Analýza histórie cien SVL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SVL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SVL asi smeruje? Naša SVL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

mc_how_why_title
Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.