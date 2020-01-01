STRK (STRK) tokenomika

STRK (STRK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o STRK (STRK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

STRK (STRK) informácie

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

Oficiálna webová stránka:
https://starknet.io/
Biela kniha:
https://starknet.io/docs/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xca14007eff0db1f8135f4c25b34de49ab0d42766

STRK (STRK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre STRK (STRK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 503.12M
$ 503.12M$ 503.12M
Celková ponuka:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 4.08B
$ 4.08B$ 4.08B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B
Historické maximum:
$ 3.998
$ 3.998$ 3.998
Historické minimum:
$ 0.09690269162798996
$ 0.09690269162798996$ 0.09690269162798996
Aktuálna cena:
$ 0.1234
$ 0.1234$ 0.1234

STRK (STRK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky STRK (STRK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet STRK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu STRK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili STRK tokenomiku, preskúmajte cenu STRK tokenu naživo!

Ako kúpiť STRK

Máte záujem pridať STRK (STRK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu STRK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

STRK (STRK) história cien

Analýza histórie cien STRK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

STRK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam STRK asi smeruje? Naša STRK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.