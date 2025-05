Čo je STRK (STRK)

Starknet is a permissionless, Validity-Rollup, also known as a zero-knowledge rollup (ZK rollup) for Ethereum. It operates as a Layer 2 (L2) blockchain, enabling any dApp to achieve massive scale for its computation without compromising on Ethereum’s composability and security.

STRK je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich STRK investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.



Okrem toho môžete:

- Skontrolujte STRK dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.

- Prečítajte si recenzie a analýzy o STRK na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše STRK nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

STRK cenová predikcia

Cenové predikcie kryptomien zahŕňajú prognózy alebo špekulácie o budúcich hodnotách kryptomien. Cieľom týchto predpovedí je predpovedať potenciálnu budúcu hodnotu konkrétnych kryptomien, ako sú STRK, Bitcoin alebo Ethereum. Aká bude budúca cena STRK? Koľko bude stáť v rokoch 2026, 2027, 2028 a až do roku 2050? Podrobné informácie o predikcii nájdete na našej STRK stránke s predikciou cien.

STRK História cien

Sledovanie trajektórie ceny STRK poskytuje cenné informácie o minulej výkonnosti a pomáha investorom pochopiť faktory ovplyvňujúce jej hodnotu v priebehu času. Pochopenie týchto historických vzorcov môže poskytnúť cenný kontext na posúdenie potenciálnej budúcej trajektórie STRK. Podrobné informácie o histórii cien nájdete na našej STRKstránke s históriou cien.

Ako kúpiť STRK(STRK)

Hľadáte ako kúpiť STRK? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť STRK na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

STRK do miestnych mien

1 STRK do VND ₫ 3,871.791 1 STRK do AUD A$ 0.23405 1 STRK do GBP £ 0.11325 1 STRK do EUR € 0.13439 1 STRK do USD $ 0.151 1 STRK do MYR RM 0.64779 1 STRK do TRY ₺ 5.86635 1 STRK do JPY ¥ 21.99164 1 STRK do RUB ₽ 12.22345 1 STRK do INR ₹ 12.92107 1 STRK do IDR Rp 2,475.40944 1 STRK do KRW ₩ 211.1886 1 STRK do PHP ₱ 8.4258 1 STRK do EGP £E. 7.5651 1 STRK do BRL R$ 0.85466 1 STRK do CAD C$ 0.20989 1 STRK do BDT ৳ 18.33744 1 STRK do NGN ₦ 241.98656 1 STRK do UAH ₴ 6.26499 1 STRK do VES Bs 14.194 1 STRK do PKR Rs 42.49895 1 STRK do KZT ₸ 76.96168 1 STRK do THB ฿ 5.03132 1 STRK do TWD NT$ 4.56171 1 STRK do AED د.إ 0.55417 1 STRK do CHF Fr 0.12533 1 STRK do HKD HK$ 1.17931 1 STRK do MAD .د.م 1.4043 1 STRK do MXN $ 2.93997

STRK Zdroj

Pre hlbšie pochopenie STRK zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o STRK Aká je cena STRK (STRK) dnes? Živá cena STRK (STRK) je 0.151 USD . Aká je trhová kapitalizácia STRK (STRK)? Aktuálna trhová kapitalizácia STRK je $ 469.29M USD . Vypočíta sa vynásobením aktuálnej ponuky STRK jej aktuálnou trhovou cenou 0.151 USD . Aký je počet coinov v obehu STRK (STRK)? Aktuálny počet coinov v obehu STRK (STRK) je 3.11B USD . Aká bola najvyššia cena STRK (STRK)? Od 2025-05-17 je najvyššia cena STRK (STRK) 3.998 USD . Aký je 24-hodinový objem obchodovania STRK (STRK)? 24-hodinový objem obchodovania STRK (STRK) je $ 2.25M USD . Na MEXC môžete objaviť ďalšie obchodovateľné tokeny a skontrolovať ich 24-hodinový objem obchodovania.

Top správy

F2Pool: ťažba, nastavenia, provízie a výber prostriedkov Za roky práce F2Pool zaslúžil reputáciu stabilného a prtransparentného poolu, ktorý je vhodný ako pre nováčikov, tak aj pre profesionálnych minerov.

Čo je NXPC? Kompletný sprievodca revolučným tokenom MapleStory Universe Tento komplexný sprievodca skúma kľúčové vlastnosti NXPC, tokenomiku, reálne aplikácie a budúci potenciál v ekosystéme MapleStory Universe. Či už ste skúsený obchodník s kryptomenami alebo jednoducho zvedavý na prepojenie hier a blockchainu, tento článok poskytuje všetko, čo potrebujete vedieť o tomto revolučnom hernom tokene, ktorý redefinuje zážitky z odmien.