BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena ZEROBASE je 0.1655USD. Trhová kapitalizácia ZBT je 36,410,000USD. Sledujte aktualizácie cien ZBT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ZEROBASE je 0.1655USD. Trhová kapitalizácia ZBT je 36,410,000USD. Sledujte aktualizácie cien ZBT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ZBT

ZBT informácie o cene

Čo je ZBT

ZBT biela kniha

ZBT oficiálna webová stránka

ZBT tokenomika

ZBT predpoveď cien

ZBT história

ZBT Sprievodca nákupom

ZBT-na-fiat prevodník mien

ZBT spot

ZBT USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

ZEROBASE Logo

ZEROBASE kurz (ZBT)

1 ZBT na USD aktuálnu cenu:

$0.1655
$0.1655$0.1655
+4.35%1D
USD
ZEROBASE (ZBT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:30 (UTC+8)

Dnešná cena ZEROBASE

Aktuálna dnešná cena ZEROBASE (ZBT) je $ 0.1655, s 4.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZBT na USD konverzný kurz je $ 0.1655 za ZBT.

ZEROBASE sa v súčasnosti radí na #630 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 36.41M, pričom počet coinov v obehu je 220.00M ZBT. Počas posledných 24 hodín sa ZBTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1477 (low) do $ 0.1664 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.1331922631579274, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.1435033471232653.

V krátkodobom vývoji sa ZBT zmenilo o +2.09% za poslednú hodinu a o -14.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.70M.

ZEROBASE (ZBT) informácie o trhu

No.630

$ 36.41M
$ 36.41M$ 36.41M

$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M

$ 165.50M
$ 165.50M$ 165.50M

220.00M
220.00M 220.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.00%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia ZEROBASE je $ 36.41M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.70M. Počet coinov v obehu ZBT je 220.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 165.50M.

História cien ZEROBASE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1477
$ 0.1477$ 0.1477
24 hod Low
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
24 hod High

$ 0.1477
$ 0.1477$ 0.1477

$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664

$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274

$ 0.1435033471232653
$ 0.1435033471232653$ 0.1435033471232653

+2.09%

+4.35%

-14.48%

-14.48%

ZEROBASE (ZBT) história cien USD

Sledujte zmeny cien ZEROBASE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.006899+4.35%
30 dní$ -0.0345-17.25%
60 dní$ -0.0345-17.25%
90 dní$ -0.0345-17.25%
ZEROBASE dnešná zmena ceny

Dnes ZBT zaznamenal zmenu o $ +0.006899 (+4.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ZEROBASE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0345 (-17.25%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ZEROBASE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZBT zmenu o $ -0.0345 (-17.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ZEROBASE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0345 (-17.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ZEROBASE (ZBT)?

Pozrite si ZEROBASEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre ZEROBASE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ZEROBASE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny ZEROBASE?

ZEROBASE (ZBT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity on exchanges directly impact price stability. Project development progress, partnerships, and technological updates can drive positive price action.

Overall cryptocurrency market trends affect ZBT, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies. Regulatory news and government policies toward crypto can cause significant price volatility.

Supply and demand dynamics, including token burns or new releases, influence scarcity and value. Community engagement, social media buzz, and influencer endorsements can create buying pressure.

Exchange listings on major platforms typically boost prices through increased accessibility. Economic factors like inflation, interest rates, and global financial stability also impact investor appetite for risk assets like cryptocurrencies.

Technical analysis patterns and whale movements can trigger short-term price swings in ZBT markets.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ZEROBASE?

People want to know ZEROBASE (ZBT) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value
3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns
4. Profit/loss calculation - Current prices determine gains or losses on investments

Cenové predikcie pre ZEROBASE

Cenová predikcia ZEROBASE (ZBT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZBT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ZEROBASE (ZBT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena ZEROBASE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ZEROBASE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZBT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ZEROBASE Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať ZEROBASE

Ste pripravení začať s ZEROBASE? Nákup ZBT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ZEROBASE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ZEROBASE (ZBT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 220.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ZEROBASE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ZEROBASE (ZBT)

Čo môžete urobiť s ZEROBASE

Vlastníctvo ZEROBASE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ZEROBASE (ZBT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ZEROBASE (ZBT)

ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.

ZEROBASE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ZEROBASE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna ZEROBASE webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ZEROBASE

Akú hodnotu bude mať 1 ZEROBASE v roku 2030?
Ak by hodnota ZEROBASE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ZEROBASE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:30 (UTC+8)

ZEROBASE (ZBT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o ZEROBASE

ZBT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ZBT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ZBT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s ZEROBASE (ZBT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem ZEROBASE a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ZBT/USDC
$0.1655
$0.1655$0.1655
+4.28%
0.00% (USDT)
ZBT/USDT
$0.1655
$0.1655$0.1655
+4.28%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.09
$22.09$22.09

+120.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005434
$0.00005434$0.00005434

+986.80%

Aria

Aria

ARIAIP

$0.1583
$0.1583$0.1583

+216.60%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009901
$0.009901$0.009901

+147.52%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000012110
$0.000012110$0.000012110

+101.83%

Humanity

Humanity

H

$0.23810
$0.23810$0.23810

+67.41%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ZBT-na-USD kalkulačka

Suma

ZBT
ZBT
USD
USD

1 ZBT = 0.1655 USD