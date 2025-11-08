Aktuálna dnešná cena ZEROBASE je 0.1655USD. Trhová kapitalizácia ZBT je 36,410,000USD. Sledujte aktualizácie cien ZBT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena ZEROBASE je 0.1655USD. Trhová kapitalizácia ZBT je 36,410,000USD. Sledujte aktualizácie cien ZBT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena ZEROBASE (ZBT) je $ 0.1655, s 4.35% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ZBT na USD konverzný kurz je $ 0.1655 za ZBT.
ZEROBASE sa v súčasnosti radí na #630 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 36.41M, pričom počet coinov v obehu je 220.00M ZBT. Počas posledných 24 hodín sa ZBTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1477 (low) do $ 0.1664 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.1331922631579274, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.1435033471232653.
V krátkodobom vývoji sa ZBT zmenilo o +2.09% za poslednú hodinu a o -14.48% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.70M.
ZEROBASE (ZBT) informácie o trhu
No.630
$ 36.41M
$ 36.41M$ 36.41M
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
$ 165.50M
$ 165.50M$ 165.50M
220.00M
220.00M 220.00M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
22.00%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia ZEROBASE je $ 36.41M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.70M. Počet coinov v obehu ZBT je 220.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 165.50M.
História cien ZEROBASE v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1477
$ 0.1477$ 0.1477
24 hod Low
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
24 hod High
$ 0.1477
$ 0.1477$ 0.1477
$ 0.1664
$ 0.1664$ 0.1664
$ 1.1331922631579274
$ 1.1331922631579274$ 1.1331922631579274
$ 0.1435033471232653
$ 0.1435033471232653$ 0.1435033471232653
+2.09%
+4.35%
-14.48%
-14.48%
ZEROBASE (ZBT) história cien USD
Sledujte zmeny cien ZEROBASE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.006899
+4.35%
30 dní
$ -0.0345
-17.25%
60 dní
$ -0.0345
-17.25%
90 dní
$ -0.0345
-17.25%
ZEROBASE dnešná zmena ceny
Dnes ZBT zaznamenal zmenu o $ +0.006899 (+4.35%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
ZEROBASE zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0345 (-17.25%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
ZEROBASE zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ZBT zmenu o $ -0.0345 (-17.25%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
ZEROBASE zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0345 (-17.25%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ZEROBASE (ZBT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby ZEROBASE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny ZEROBASE?
ZEROBASE (ZBT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Trading volume and liquidity on exchanges directly impact price stability. Project development progress, partnerships, and technological updates can drive positive price action.
Overall cryptocurrency market trends affect ZBT, as most altcoins correlate with Bitcoin and major cryptocurrencies. Regulatory news and government policies toward crypto can cause significant price volatility.
Supply and demand dynamics, including token burns or new releases, influence scarcity and value. Community engagement, social media buzz, and influencer endorsements can create buying pressure.
Exchange listings on major platforms typically boost prices through increased accessibility. Economic factors like inflation, interest rates, and global financial stability also impact investor appetite for risk assets like cryptocurrencies.
Technical analysis patterns and whale movements can trigger short-term price swings in ZBT markets.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu ZEROBASE?
People want to know ZEROBASE (ZBT) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' real-time value 3. Market analysis - Price data helps identify trends and patterns 4. Profit/loss calculation - Current prices determine gains or losses on investments
Cenové predikcie pre ZEROBASE
Cenová predikcia ZEROBASE (ZBT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ZBT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia ZEROBASE (ZBT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena ZEROBASE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ZEROBASE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ZBT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na ZEROBASE Cenové predikcie.
Ako nakupovať a investovať ZEROBASE
Ste pripravení začať s ZEROBASE? Nákup ZBT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ZEROBASE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ZEROBASE (ZBT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 220.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ZEROBASE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s ZEROBASE
Vlastníctvo ZEROBASE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je ZEROBASE (ZBT)
ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.
ZEROBASE is a decentralized cryptographic infrastructure network that enables verifiable off-chain computation using zero-knowledge proofs (ZKPs) and trusted execution environments (TEEs). It powers products like zkStaking, zkLogin, and ProofYield—bridging institutional DeFi, user privacy, and real-world asset strategies.
ZEROBASE Zdroj
Pre hlbšie pochopenie ZEROBASE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota ZEROBASE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do ZEROBASE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíZEROBASE?
Dnešná cena ZEROBASE je $ 0.1655. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je ZEROBASE stále dobrou investíciou?
ZEROBASE zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ZBT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s ZEROBASE?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo ZEROBASE v hodnote $ 1.70M.
Aká je aktuálna cena ZEROBASE?
Živá cena ZBT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu ZEROBASE vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ZBT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu ZEROBASE?
Cenu ZBT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,883.24
+2.06%
ETH
3,433.17
+4.11%
SOL
161.52
+3.93%
COAI
1.1835
+8.30%
USDC
1.0006
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ZBT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ZBT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena ZEROBASE pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena ZEROBASE v tomto roku?
Cena ZEROBASE by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu ZEROBASE (ZBT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:45:30 (UTC+8)
ZEROBASE (ZBT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.