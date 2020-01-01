Stader (SD) tokenomika

Stader (SD) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Stader (SD) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Stader (SD) informácie

Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Oficiálna webová stránka:
https://staderlabs.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x30D20208d987713f46DFD34EF128Bb16C404D10f

Stader (SD) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Stader (SD) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 28.16M
$ 28.16M$ 28.16M
Celková ponuka:
$ 120.00M
$ 120.00M$ 120.00M
Počet coinov v obehu:
$ 53.28M
$ 53.28M$ 53.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 63.41M
$ 63.41M$ 63.41M
Historické maximum:
$ 1.9186
$ 1.9186$ 1.9186
Historické minimum:
$ 0.2375986202937185
$ 0.2375986202937185$ 0.2375986202937185
Aktuálna cena:
$ 0.5284
$ 0.5284$ 0.5284

Stader (SD) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Stader (SD) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SD tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SD tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SD tokenomiku, preskúmajte cenu SD tokenu naživo!

Ako kúpiť SD

Máte záujem pridať Stader (SD) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SD vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Stader (SD) história cien

Analýza histórie cien SD pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SD cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SD asi smeruje? Naša SD stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.