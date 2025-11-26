OpenVPP (OVPP) tokenomika

OpenVPP (OVPP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o OpenVPP (OVPP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:17:42 (UTC+8)
USD

OpenVPP (OVPP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre OpenVPP (OVPP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 10.09M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 803.28M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 12.56M
Historické maximum:
$ 0.3
Historické minimum:
$ 0.000026830293467548
Aktuálna cena:
$ 0.01256
OpenVPP (OVPP) informácie

OpenVPP Provides a Digital Payments Network for the $10T Power & Utilities Industry. Designed to connect the world's energy payments systems, OpenVPP combines regulated, revenue grade metering, measurement, verification, and insantenous settlement for Distributed Energy Resources, DERs at global scale.

Oficiálna webová stránka:
https://openvpp.energy/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb4c6fedd984bc983b1a758d0875f1ea34f81a6af

OpenVPP (OVPP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky OpenVPP (OVPP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet OVPP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu OVPP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili OVPP tokenomiku, preskúmajte cenu OVPP tokenu naživo!

