MindNetwork FHE (FHE) tokenomika

MindNetwork FHE (FHE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o MindNetwork FHE (FHE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:57:42 (UTC+8)
USD

MindNetwork FHE (FHE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre MindNetwork FHE (FHE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.84M
$ 11.84M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 249.00M
$ 249.00M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 47.55M
$ 47.55M
Historické maximum:
$ 0.16354
$ 0.16354
Historické minimum:
--
--
Aktuálna cena:
$ 0.04755
$ 0.04755

MindNetwork FHE (FHE) informácie

Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems.

Oficiálna webová stránka:
https://www.mindnetwork.xyz/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e

MindNetwork FHE (FHE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky MindNetwork FHE (FHE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet FHE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu FHE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili FHE tokenomiku, preskúmajte cenu FHE tokenu naživo!

Ako kúpiť FHE

Máte záujem pridať MindNetwork FHE (FHE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu FHE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

MindNetwork FHE (FHE) história cien

Analýza histórie cien FHE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

FHE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam FHE asi smeruje? Naša FHE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

