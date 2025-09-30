SATS (SATS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SATS (SATS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:20:38 (UTC+8)
USD

SATS (SATS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SATS (SATS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 74.45M
Celková ponuka:
$ 2,100.00T
Počet coinov v obehu:
$ 2,100.00T
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 74.45M
Historické maximum:
$ 0.0000009771
Historické minimum:
$ 0.00000000705287601
Aktuálna cena:
$ 0.00000003545
SATS (SATS) informácie

SATS is a BRC20 token on Bitcoin.

Oficiálna webová stránka:
https://satscoin.vip/
Prieskumník blokov:
https://ordinalswallet.com/inscription/9b664bdd6f5ed80d8d88957b63364c41f3ad4efb8eee11366aa16435974d9333i0

SATS (SATS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SATS (SATS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet SATS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu SATS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili SATS tokenomiku, preskúmajte cenu SATS tokenu naživo!

Ako kúpiť SATS

Máte záujem pridať SATS (SATS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu SATS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SATS (SATS) história cien

Analýza histórie cien SATS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

SATS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam SATS asi smeruje? Naša SATS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

