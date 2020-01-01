RedStone (RED) tokenomika

RedStone (RED) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RedStone (RED) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

RedStone (RED) informácie

RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more.

Oficiálna webová stránka:
https://redstone.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de

RedStone (RED) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RedStone (RED) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 123.27M
$ 123.27M$ 123.27M
Celková ponuka:
$ 597.00M
$ 597.00M$ 597.00M
Počet coinov v obehu:
$ 284.43M
$ 284.43M$ 284.43M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 433.40M
$ 433.40M$ 433.40M
Historické maximum:
$ 1.1014
$ 1.1014$ 1.1014
Historické minimum:
$ 0.23305251918481165
$ 0.23305251918481165$ 0.23305251918481165
Aktuálna cena:
$ 0.4334
$ 0.4334$ 0.4334

RedStone (RED) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RedStone (RED) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RED tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RED tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RED tokenomiku, preskúmajte cenu RED tokenu naživo!

Ako kúpiť RED

Máte záujem pridať RedStone (RED) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RED vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

RedStone (RED) história cien

Analýza histórie cien RED pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RED cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RED asi smeruje? Naša RED stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.