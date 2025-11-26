RCADE (RCADE) tokenomika

RCADE (RCADE) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o RCADE (RCADE) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:48:54 (UTC+8)
USD

RCADE (RCADE) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RCADE (RCADE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 40.00B
$ 40.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 5.42M
$ 5.42M
Historické maximum:
$ 0.0082
$ 0.0082
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.0001356
$ 0.0001356

RCADE (RCADE) informácie

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

Oficiálna webová stránka:
https://rcade.network/
Prieskumník blokov:
"https://arbiscan.io/token/0x077574441C4F8763a37a2cFeE2ECb444aA60A15e

RCADE (RCADE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky RCADE (RCADE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet RCADE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu RCADE tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili RCADE tokenomiku, preskúmajte cenu RCADE tokenu naživo!

Ako kúpiť RCADE

Máte záujem pridať RCADE (RCADE) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu RCADE vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

RCADE (RCADE) história cien

Analýza histórie cien RCADE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

RCADE cenová predikcia

Chcete vedieť, kam RCADE asi smeruje? Naša RCADE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

