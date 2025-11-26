RCADE (RCADE) tokenomika
RCADE (RCADE) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre RCADE (RCADE) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
RCADE (RCADE) informácie
The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.
RCADE (RCADE) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky RCADE (RCADE) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet RCADE tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu RCADE tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili RCADE tokenomiku, preskúmajte cenu RCADE tokenu naživo!
RCADE (RCADE) história cien
Analýza histórie cien RCADE pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
RCADE cenová predikcia
Chcete vedieť, kam RCADE asi smeruje? Naša RCADE stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
