Aktuálna dnešná cena RCADE je 0.0002091USD. Trhová kapitalizácia RCADE je --USD. Sledujte aktualizácie cien RCADE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

RCADE Logo

RCADE kurz (RCADE)

1 RCADE na USD aktuálnu cenu:

$0.000209
+8.79%1D
USD
RCADE (RCADE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:02 (UTC+8)

Dnešná cena RCADE

Aktuálna dnešná cena RCADE (RCADE) je $ 0.0002091, s 8.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RCADE na USD konverzný kurz je $ 0.0002091 za RCADE.

RCADE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RCADE. Počas posledných 24 hodín sa RCADEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001835 (low) do $ 0.0002138 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa RCADE zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -16.40% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.20K.

RCADE (RCADE) informácie o trhu

$ 57.20K
$ 8.36M
--
40,000,000,000
40,000,000,000
ARB

Aktuálna trhová kapitalizácia RCADE je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.20K. Počet coinov v obehu RCADE je --, pričom celková zásoba je 40000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.36M.

História cien RCADE v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001835
24 hod Low
$ 0.0002138
24 hod High

$ 0.0001835
$ 0.0002138
--
--
0.00%

+8.79%

-16.40%

-16.40%

RCADE (RCADE) história cien USD

Sledujte zmeny cien RCADE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000016887+8.79%
30 dní$ -0.0001432-40.65%
60 dní$ -0.0001151-35.51%
90 dní$ -0.0003352-61.59%
RCADE dnešná zmena ceny

Dnes RCADE zaznamenal zmenu o $ +0.000016887 (+8.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

RCADE zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001432 (-40.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

RCADE zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RCADE zmenu o $ -0.0001151 (-35.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

RCADE zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0003352 (-61.59%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby RCADE (RCADE)?

Pozrite si RCADEstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre RCADE

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby RCADE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny RCADE?

RCADE token prices are influenced by several key factors:

Gaming Adoption: User engagement and growth within the RCADE gaming ecosystem directly impacts demand.

Token Utility: Staking rewards, governance participation, and in-game purchases drive token usage.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect pricing.

Partnerships: Strategic alliances with gaming companies or platforms can boost value.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and circulating supply changes.

Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects.

Development Progress: Platform updates, new game releases, and technological improvements.

Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets impact adoption.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu RCADE?

People want to know RCADE price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and assess market trends for informed decisions.

Cenové predikcie pre RCADE

Cenová predikcia RCADE (RCADE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RCADE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RCADE (RCADE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena RCADE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RCADE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RCADE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026.

O RCADE

RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.

Ako nakupovať a investovať RCADE

Ste pripravení začať s RCADE? Nákup RCADE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu RCADE (RCADE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a RCADE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s RCADE

Čo je RCADE (RCADE)

The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.

RCADE Zdroj

Pre hlbšie pochopenie RCADE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna RCADE webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o RCADE

Akú hodnotu bude mať 1 RCADE v roku 2030?
Ak by hodnota RCADE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RCADE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:02 (UTC+8)

RCADE (RCADE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

