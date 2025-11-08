Aktuálna dnešná cena RCADE je 0.0002091USD. Trhová kapitalizácia RCADE je --USD. Sledujte aktualizácie cien RCADE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena RCADE je 0.0002091USD. Trhová kapitalizácia RCADE je --USD. Sledujte aktualizácie cien RCADE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena RCADE (RCADE) je $ 0.0002091, s 8.79% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny RCADE na USD konverzný kurz je $ 0.0002091 za RCADE.
RCADE sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- RCADE. Počas posledných 24 hodín sa RCADEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001835 (low) do $ 0.0002138 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa RCADE zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -16.40% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.20K.
RCADE (RCADE) informácie o trhu
$ 57.20K
$ 8.36M
40,000,000,000
40,000,000,000
ARB
Aktuálna trhová kapitalizácia RCADE je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.20K. Počet coinov v obehu RCADE je --, pričom celková zásoba je 40000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 8.36M.
História cien RCADE v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001835
24 hod Low
$ 0.0002138
24 hod High
$ 0.0001835
$ 0.0002138
--
--
0.00%
+8.79%
-16.40%
-16.40%
RCADE (RCADE) história cien USD
Sledujte zmeny cien RCADE za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000016887
+8.79%
30 dní
$ -0.0001432
-40.65%
60 dní
$ -0.0001151
-35.51%
90 dní
$ -0.0003352
-61.59%
RCADE dnešná zmena ceny
Dnes RCADE zaznamenal zmenu o $ +0.000016887 (+8.79%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
RCADE zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001432 (-40.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
RCADE zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal RCADE zmenu o $ -0.0001151 (-35.51%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
RCADE zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0003352 (-61.59%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby RCADE (RCADE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby RCADE, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny RCADE?
RCADE token prices are influenced by several key factors:
Gaming Adoption: User engagement and growth within the RCADE gaming ecosystem directly impacts demand.
Competition: Performance relative to other gaming tokens and blockchain gaming projects.
Development Progress: Platform updates, new game releases, and technological improvements.
Regulatory Environment: Gaming and crypto regulations in key markets impact adoption.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu RCADE?
People want to know RCADE price today for several key reasons: trading decisions, portfolio tracking, market timing, and investment planning. Real-time price data helps traders identify buying or selling opportunities, monitor their holdings' value, and assess market trends for informed decisions.
Cenové predikcie pre RCADE
Cenová predikcia RCADE (RCADE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RCADE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia RCADE (RCADE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena RCADE mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne RCADE v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku RCADE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na RCADE Cenové predikcie.
O RCADE
RCADE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate transactions within the gaming industry. It aims to democratize the gaming industry by providing a decentralized platform where developers, players, and investors can interact directly, eliminating the need for intermediaries. RCADE's primary function is to serve as a medium of exchange for in-game transactions, such as buying and selling virtual goods or services. It also provides a platform for developers to create and monetize their games, and for players to earn rewards through gameplay. The asset's issuance and supply model is based on proof-of-stake consensus, ensuring a secure and efficient transaction process.
Ako nakupovať a investovať RCADE
Ste pripravení začať s RCADE? Nákup RCADE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom RCADE. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu RCADE (RCADE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a RCADE sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s RCADE
Vlastníctvo RCADE vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je RCADE (RCADE)
The RCADE Network is a decentralized blockchain redefining media, entertainment, and gaming. Decentralised infrastructure forms the backbone of our ecosystem, with player-powered RCADE Nodes at its heart. Initial node deployment phases provide decentralised storage capabilities, ensuring reliability, data integrity, and censorship resistance across games. In recognition of their critical role, node operators will be rewarded with significant $RCADE incentives, ensuring sustained engagement, operational longevity, and alignment of interests within the ecosystem. Get ready to power the network.
RCADE Zdroj
Pre hlbšie pochopenie RCADE zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota RCADE rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do RCADE podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRCADE?
Dnešná cena RCADE je $ 0.0002091. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je RCADE stále dobrou investíciou?
RCADE zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do RCADE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s RCADE?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo RCADE v hodnote $ 57.20K.
Aká je aktuálna cena RCADE?
Živá cena RCADE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu RCADE vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena RCADE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu RCADE?
Cenu RCADE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,386.75
+2.56%
ETH
3,443.49
+4.42%
SOL
164.16
+5.63%
COAI
1.2029
+10.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre RCADE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár RCADE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena RCADE pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena RCADE v tomto roku?
Cena RCADE by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu RCADE (RCADE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:00:02 (UTC+8)
RCADE (RCADE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.