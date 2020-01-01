Pundi X (PUNDIX) tokenomika

Pundi X (PUNDIX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Pundi X (PUNDIX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

Pundi X (PUNDIX) informácie

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Oficiálna webová stránka:
https://pundix.com/
Biela kniha:
https://pundix.com/pdf/PundiX_Whitepaper_EN_Ver.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x0fd10b9899882a6f2fcb5c371e17e70fdee00c38

Pundi X (PUNDIX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Pundi X (PUNDIX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 81.16M
$ 81.16M$ 81.16M
Celková ponuka:
$ 258.39M
$ 258.39M$ 258.39M
Počet coinov v obehu:
$ 258.39M
$ 258.39M$ 258.39M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 81.20M
$ 81.20M$ 81.20M
Historické maximum:
$ 0.8636
$ 0.8636$ 0.8636
Historické minimum:
$ 0.21487481482968304
$ 0.21487481482968304$ 0.21487481482968304
Aktuálna cena:
$ 0.3141
$ 0.3141$ 0.3141

Pundi X (PUNDIX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Pundi X (PUNDIX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PUNDIX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PUNDIX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PUNDIX tokenomiku, preskúmajte cenu PUNDIX tokenu naživo!

Ako kúpiť PUNDIX

Máte záujem pridať Pundi X (PUNDIX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PUNDIX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Pundi X (PUNDIX) história cien

Analýza histórie cien PUNDIX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PUNDIX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PUNDIX asi smeruje? Naša PUNDIX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.