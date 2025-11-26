pump.fun (PUMP) tokenomika
pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.
pump.fun (PUMP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky pump.fun (PUMP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet PUMP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu PUMP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili PUMP tokenomiku, preskúmajte cenu PUMP tokenu naživo!
pump.fun (PUMP) história cien
Analýza histórie cien PUMP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
PUMP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam PUMP asi smeruje? Naša PUMP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
