pump.fun (PUMP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o pump.fun (PUMP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:18:57 (UTC+8)
pump.fun (PUMP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre pump.fun (PUMP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
Celková ponuka:
$ 1.00T
$ 1.00T$ 1.00T
Počet coinov v obehu:
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.77B
$ 2.77B$ 2.77B
Historické maximum:
$ 0.009
$ 0.009$ 0.009
Historické minimum:
Aktuálna cena:
$ 0.002769
$ 0.002769$ 0.002769

pump.fun (PUMP) informácie

pump.fun empowers users to create and launch their own tokens for free, while also making it easy for others to invest in these creations. This seamless integration of token creation and trading provides users with uncapped financial potential, allowing anyone to participate in a high-energy trading environment that rewards creativity and strategic investment. pump.fun is the world’s leading crypto launchpad and has launched more than 11 million tokens since inception. pump.fun has generated more than $750 million in protocol revenue since its January 2024 launch on Solana, making it among the most profitable, fastest growing, and most successful crypto projects of all time.

Oficiálna webová stránka:
https://pump.fun/board
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/pumpCmXqMfrsAkQ5r49WcJnRayYRqmXz6ae8H7H9Dfn

pump.fun (PUMP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky pump.fun (PUMP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PUMP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PUMP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PUMP tokenomiku, preskúmajte cenu PUMP tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov