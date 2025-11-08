BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Succinct je 0.6093USD. Trhová kapitalizácia PROVE je 118,813,500USD. Sledujte aktualizácie cien PROVE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Succinct Logo

Succinct kurz (PROVE)

1 PROVE na USD aktuálnu cenu:

$0.6091
+4.36%1D
USD
Succinct (PROVE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:35 (UTC+8)

Dnešná cena Succinct

Aktuálna dnešná cena Succinct (PROVE) je $ 0.6093, s 4.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PROVE na USD konverzný kurz je $ 0.6093 za PROVE.

Succinct sa v súčasnosti radí na #285 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 118.81M, pričom počet coinov v obehu je 195.00M PROVE. Počas posledných 24 hodín sa PROVEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.5396 (low) do $ 0.6143 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.7260015460023572, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.4184223922367206.

V krátkodobom vývoji sa PROVE zmenilo o +0.37% za poslednú hodinu a o -8.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 637.44K.

Succinct (PROVE) informácie o trhu

No.285

$ 118.81M
$ 637.44K
$ 609.30M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Succinct je $ 118.81M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 637.44K. Počet coinov v obehu PROVE je 195.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 609.30M.

História cien Succinct v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.5396
24 hod Low
$ 0.6143
24 hod High

$ 0.5396
$ 0.6143
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
+0.37%

+4.36%

-8.53%

-8.53%

Succinct (PROVE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Succinct za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.025447+4.36%
30 dní$ -0.22-26.53%
60 dní$ -0.2822-31.66%
90 dní$ -0.6463-51.48%
Succinct dnešná zmena ceny

Dnes PROVE zaznamenal zmenu o $ +0.025447 (+4.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Succinct zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.22 (-26.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Succinct zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PROVE zmenu o $ -0.2822 (-31.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Succinct zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.6463 (-51.48%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Succinct (PROVE)?

Pozrite si Succinctstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Succinct

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Succinct, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Succinct?

Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact PROVE pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Succinct's zero-knowledge proof infrastructure drives demand.

Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.

Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.

Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.

Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Succinct?

People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.

Cenové predikcie pre Succinct

Cenová predikcia Succinct (PROVE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PROVE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Succinct (PROVE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Succinct mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Succinct v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PROVE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Succinct Cenové predikcie.

O Succinct

PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.

Ako nakupovať a investovať Succinct

Ste pripravení začať s Succinct? Nákup PROVE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Succinct.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 195.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Succinct sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Succinct

Akú hodnotu bude mať 1 Succinct v roku 2030?
Ak by hodnota Succinct rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Succinct podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:58:35 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

