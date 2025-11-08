Aktuálna dnešná cena Succinct je 0.6093USD. Trhová kapitalizácia PROVE je 118,813,500USD. Sledujte aktualizácie cien PROVE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Succinct je 0.6093USD. Trhová kapitalizácia PROVE je 118,813,500USD. Sledujte aktualizácie cien PROVE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Succinct (PROVE) je $ 0.6093, s 4.36% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny PROVE na USD konverzný kurz je $ 0.6093 za PROVE.
Succinct sa v súčasnosti radí na #285 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 118.81M, pričom počet coinov v obehu je 195.00M PROVE. Počas posledných 24 hodín sa PROVEobchodovalo v rozmedzí od $ 0.5396 (low) do $ 0.6143 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 1.7260015460023572, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.4184223922367206.
V krátkodobom vývoji sa PROVE zmenilo o +0.37% za poslednú hodinu a o -8.53% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 637.44K.
Succinct (PROVE) informácie o trhu
No.285
$ 118.81M
$ 637.44K
$ 609.30M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Succinct je $ 118.81M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 637.44K. Počet coinov v obehu PROVE je 195.00M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 609.30M.
História cien Succinct v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.5396
24 hod Low
$ 0.6143
24 hod High
$ 0.5396
$ 0.6143
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
+0.37%
+4.36%
-8.53%
-8.53%
Succinct (PROVE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Succinct za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.025447
+4.36%
30 dní
$ -0.22
-26.53%
60 dní
$ -0.2822
-31.66%
90 dní
$ -0.6463
-51.48%
Succinct dnešná zmena ceny
Dnes PROVE zaznamenal zmenu o $ +0.025447 (+4.36%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Succinct zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.22 (-26.53%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Succinct zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PROVE zmenu o $ -0.2822 (-31.66%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Succinct zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.6463 (-51.48%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Succinct (PROVE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Succinct, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Succinct?
Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:
Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.
Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.
Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Succinct?
People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.
Cenové predikcie pre Succinct
Cenová predikcia Succinct (PROVE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena PROVE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Succinct (PROVE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Succinct mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Succinct v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku PROVE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Succinct Cenové predikcie.
O Succinct
PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.
Ako nakupovať a investovať Succinct
Ste pripravení začať s Succinct? Nákup PROVE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Succinct. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Succinct (PROVE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 195.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Succinct sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Succinct
Vlastníctvo Succinct vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Succinct (PROVE)
Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world
Succinct Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Succinct zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota Succinct rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Succinct podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíSuccinct?
Dnešná cena Succinct je $ 0.6093. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Succinct stále dobrou investíciou?
Succinct zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do PROVE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Succinct?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Succinct v hodnote $ 637.44K.
Aká je aktuálna cena Succinct?
Živá cena PROVE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Succinct vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena PROVE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Succinct?
Cenu PROVE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,238.79
+2.41%
ETH
3,439.38
+4.30%
SOL
163.96
+5.50%
COAI
1.2081
+10.56%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre PROVE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár PROVE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Succinct pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Succinct v tomto roku?
Cena Succinct by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Succinct (PROVE).
Succinct (PROVE) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.