Aktuálna dnešná cena 4 je 0.07178USD. Trhová kapitalizácia 4 je 71,780,000USD. Sledujte aktualizácie cien 4 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena 4 je 0.07178USD. Trhová kapitalizácia 4 je 71,780,000USD. Sledujte aktualizácie cien 4 v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena 4 (4) je $ 0.07178, s 19.52% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny 4 na USD konverzný kurz je $ 0.07178 za 4.
4 sa v súčasnosti radí na #390 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 71.78M, pričom počet coinov v obehu je 1.00B 4. Počas posledných 24 hodín sa 4obchodovalo v rozmedzí od $ 0.05518 (low) do $ 0.074 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.3006185668115678, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000099081384903154.
V krátkodobom vývoji sa 4 zmenilo o -0.55% za poslednú hodinu a o -8.44% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 3.21M.
4 (4) informácie o trhu
No.390
$ 71.78M
$ 71.78M$ 71.78M
$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M
$ 71.78M
$ 71.78M$ 71.78M
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
100.00%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia 4 je $ 71.78M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 3.21M. Počet coinov v obehu 4 je 1.00B, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 71.78M.
História cien 4 v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05518
$ 0.05518$ 0.05518
24 hod Low
$ 0.074
$ 0.074$ 0.074
24 hod High
$ 0.05518
$ 0.05518$ 0.05518
$ 0.074
$ 0.074$ 0.074
$ 0.3006185668115678
$ 0.3006185668115678$ 0.3006185668115678
$ 0.000099081384903154
$ 0.000099081384903154$ 0.000099081384903154
-0.55%
+19.52%
-8.44%
-8.44%
4 (4) história cien USD
Sledujte zmeny cien 4 za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0117051
+19.52%
30 dní
$ -0.15394
-68.20%
60 dní
$ +0.06178
+617.80%
90 dní
$ +0.06178
+617.80%
4 dnešná zmena ceny
Dnes 4 zaznamenal zmenu o $ +0.0117051 (+19.52%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
4 zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.15394 (-68.20%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
4 zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal 4 zmenu o $ +0.06178 (+617.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
4 zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.06178 (+617.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby 4 (4)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby 4, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny 4?
Several key factors influence cryptocurrency prices:
Supply and Demand: Market liquidity, token circulation, and trading volume directly impact price movements.
Market Sentiment: Investor emotions, news coverage, and social media buzz create buying or selling pressure.
Regulatory Changes: Government policies and legal frameworks affect market confidence and adoption.
Technology Updates: Protocol upgrades, security improvements, and new features influence perceived value.
Institutional Adoption: Corporate investments and mainstream acceptance drive demand.
Economic Conditions: Inflation, interest rates, and global financial stability affect crypto as an alternative asset.
Market Manipulation: Large holders and coordinated trading can artificially influence prices.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu 4?
People want to know cryptocurrency prices today because:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy/sell at optimal times 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value changes 3. Market timing - Price movements help predict future trends 4. Profit/loss calculation - Real-time data shows gains or losses 5. FOMO prevention - Staying informed reduces fear of missing opportunities
Cenové predikcie pre 4
Cenová predikcia 4 (4) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 4 v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia 4 (4) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena 4 mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne 4 v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku 4 cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na 4 Cenové predikcie.
O 4
4 (4) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently. The asset uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. 4's blockchain design also enables it to support smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. This feature broadens the asset's use cases, making it suitable for various applications in the decentralized finance (DeFi) sector.
4 (4) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is primarily designed to serve as a medium of exchange, allowing users to conduct transactions quickly and efficiently. The asset uses a consensus mechanism known as Proof of Stake (PoS), which is widely recognized for its energy efficiency compared to other consensus models. 4's blockchain design also enables it to support smart contracts, which are self-executing contracts with the terms of the agreement directly written into code. This feature broadens the asset's use cases, making it suitable for various applications in the decentralized finance (DeFi) sector.
Ako nakupovať a investovať 4
Ste pripravení začať s 4? Nákup 4 na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom 4. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu 4 (4) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00B tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a 4 sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s 4
Vlastníctvo 4 vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota 4 rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do 4 podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojí4?
Dnešná cena 4 je $ 0.07178. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je 4 stále dobrou investíciou?
4 zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do 4, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s 4?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo 4 v hodnote $ 3.21M.
Aká je aktuálna cena 4?
Živá cena 4 sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu 4 vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena 4, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu 4?
Cenu 4 ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,871.32
+2.05%
ETH
3,432.36
+4.09%
SOL
163.04
+4.90%
COAI
1.1897
+8.87%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre 4 na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár 4/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena 4 pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena 4 v tomto roku?
Cena 4 by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu 4 (4).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:19:03 (UTC+8)
4 (4) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.