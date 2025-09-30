Plume Network (PLUME) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Plume Network (PLUME) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:14:43 (UTC+8)
Plume Network (PLUME) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Plume Network (PLUME) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 288.68M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 3.03B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 951.30M
Historické maximum:
$ 0.24793
Historické minimum:
$ 0.07596247895192497
Aktuálna cena:
$ 0.09513
Plume Network (PLUME) informácie

Plume Network is the first full-stack L1 RWA Chain and ecosystem purpose-built for RWAfi, enabling the rapid adoption and demand-driven integration of real world assets.

Oficiálna webová stránka:
https://plume.org
Biela kniha:
https://docs.plume.org/plume
Prieskumník blokov:
https://explorer.plume.org/token/0x4C1746A800D224393fE2470C70A35717eD4eA5F1

Plume Network (PLUME) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Plume Network (PLUME) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet PLUME tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu PLUME tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili PLUME tokenomiku, preskúmajte cenu PLUME tokenu naživo!

Ako kúpiť PLUME

Máte záujem pridať Plume Network (PLUME) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu PLUME vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Plume Network (PLUME) história cien

Analýza histórie cien PLUME pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

PLUME cenová predikcia

Chcete vedieť, kam PLUME asi smeruje? Naša PLUME stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

