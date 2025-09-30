Non-Playable Coin (NPC) tokenomika
Non-Playable Coin (NPC) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Non-Playable Coin (NPC) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Non-Playable Coin (NPC) informácie
Non-Playable Coin (NPC) is meme-backed money. It’s a meme coin actually backed by one of the most recognizable memes on the internet. The first meme coin-NFT hybrid, made for all 8+ billion humans on Earth.
Podrobná štruktúra tokenu Non-Playable Coin (NPC)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania NPC tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Overview
Non-Playable Coin (NPC) is a Meme-Fungible Token (MFT), a hybrid between a memecoin and an NFT, designed as an art experiment and homage to the popular "Non-Playable Character" meme. It is explicitly stated to have no intrinsic value, no formal team, and no roadmap, and is intended solely for entertainment and cultural purposes.
Issuance Mechanism
- Token Standard: NPC utilizes the ERC11 standard, which combines ERC20 (fungible token) and ERC1155 (NFT) functionalities. This allows NPC to be traded as both a fungible token (on DEXs like Uniswap) and as an NFT (on NFT marketplaces).
- Minting: NPC tokens can be minted and burned through user actions, particularly when customizing NFTs or participating in community events. For example, minting a custom NPC NFT required burning 1 NPC token.
- Supply: The total supply is high and designed for broad distribution, with the intention of being accessible to all 8+ billion humans on Earth. There is no evidence of a capped supply or a detailed emission schedule.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Table: There is no published allocation table or vesting schedule for NPC. The project explicitly states there is no team, no roadmap, and no formalized distribution plan.
- Community Minting: The main allocation event was the minting of the "Non-Playable Customs" NFT collection, where 155,443 unique NFTs were minted, each requiring the burning of 1 NPC token.
- Open Trading: NPC is available on multiple blockchains (Ethereum, Base, BNB Chain, Solana) and can be traded on both centralized and decentralized exchanges, as well as NFT marketplaces.
Usage and Incentive Mechanism
- Dual Utility: NPC can be:
- Traded as a memecoin (ERC20) on DEXs like Uniswap.
- Converted 1:1 into an NFT (ERC1155) and traded on NFT marketplaces like OpenSea and MagicEden.
- Customization: Users can customize their own NPC NFTs using the official app, burning NPC tokens in the process.
- Incentives: The only direct incentive mechanism is the cultural and entertainment value of participating in the meme and customizing NFTs. There are no staking, yield, or financial rewards.
- Burn Mechanism: Token burning occurs when minting custom NFTs, reducing circulating supply.
Locking and Unlocking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are immediately liquid and tradable upon minting or acquisition.
- No Team or Investor Locks: Since there is no formal team or investor allocation, there are no lockups or vesting cliffs.
Tokenomics Table
|Aspect
|Details
|Token Standard
|ERC11 (ERC20 + ERC1155 hybrid)
|Issuance
|Minted by users, burned when minting custom NFTs; no fixed cap or emission schedule
|Allocation
|No formal allocation; main event was 155,443 NFTs minted (1 NPC burned per NFT)
|Usage
|Tradable as memecoin (ERC20) and NFT (ERC1155); customizable NFTs; open trading
|Incentives
|Cultural/entertainment value; no financial rewards; burning for NFT minting
|Locking
|None
|Unlocking
|None
|Notable Mechanisms
|1:1 conversion between fungible token and NFT; open-source art and meme participation
Additional Notes
- Disclaimer: NPC is explicitly described as "completely useless and for entertainment purposes only," with no expectation of financial return.
- No Roadmap or Team: The project is decentralized, with no formal leadership or development plan.
- Open Source: All art and code are open source, encouraging community participation and remixing.
References for Further Reading
- Tokenomics
- Introducing Non-Playable Coin (NPC)
- A New Token Standard: The ERC11
- Non-Playable Customs NFT Collection
- Contract Addresses
- Disclaimer
Conclusion
Non-Playable Coin (NPC) is a unique experiment in meme culture and token standards, prioritizing fun, creativity, and community engagement over financial incentives or structured tokenomics. Its hybrid ERC11 standard allows seamless movement between fungible and non-fungible forms, and its open, permissionless nature ensures anyone can participate without restrictions or lockups.
Non-Playable Coin (NPC) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Non-Playable Coin (NPC) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet NPC tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu NPC tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili NPC tokenomiku, preskúmajte cenu NPC tokenu naživo!
Ako kúpiť NPC
Máte záujem pridať Non-Playable Coin (NPC) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu NPC vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Non-Playable Coin (NPC) história cien
Analýza histórie cien NPC pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
NPC cenová predikcia
Chcete vedieť, kam NPC asi smeruje? Naša NPC stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov
Kúpte Non-Playable Coin (NPC)
Suma
1 NPC = 0.017479 USD