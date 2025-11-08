BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena MTC je 0.01203USD. Trhová kapitalizácia MTC je --USD. Sledujte aktualizácie cien MTC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena MTC je 0.01203USD. Trhová kapitalizácia MTC je --USD. Sledujte aktualizácie cien MTC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MTC

MTC informácie o cene

Čo je MTC

MTC oficiálna webová stránka

MTC tokenomika

MTC predpoveď cien

MTC história

MTC Sprievodca nákupom

MTC-na-fiat prevodník mien

MTC spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

MTC Logo

MTC kurz (MTC)

1 MTC na USD aktuálnu cenu:

$0.01203
$0.01203$0.01203
+0.83%1D
USD
MTC (MTC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:02 (UTC+8)

Dnešná cena MTC

Aktuálna dnešná cena MTC (MTC) je $ 0.01203, s 0.83% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MTC na USD konverzný kurz je $ 0.01203 za MTC.

MTC sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- MTC. Počas posledných 24 hodín sa MTCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01138 (low) do $ 0.01223 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa MTC zmenilo o +0.25% za poslednú hodinu a o -20.39% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 49.10K.

MTC (MTC) informácie o trhu

--
----

$ 49.10K
$ 49.10K$ 49.10K

$ 24.06M
$ 24.06M$ 24.06M

--
----

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

METACOIN

Aktuálna trhová kapitalizácia MTC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 49.10K. Počet coinov v obehu MTC je --, pričom celková zásoba je 2000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 24.06M.

História cien MTC v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138
24 hod Low
$ 0.01223
$ 0.01223$ 0.01223
24 hod High

$ 0.01138
$ 0.01138$ 0.01138

$ 0.01223
$ 0.01223$ 0.01223

--
----

--
----

+0.25%

+0.83%

-20.39%

-20.39%

MTC (MTC) história cien USD

Sledujte zmeny cien MTC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000099+0.83%
30 dní$ -0.00685-36.29%
60 dní$ -0.01555-56.39%
90 dní$ -0.02158-64.21%
MTC dnešná zmena ceny

Dnes MTC zaznamenal zmenu o $ +0.000099 (+0.83%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

MTC zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00685 (-36.29%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

MTC zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MTC zmenu o $ -0.01555 (-56.39%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

MTC zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02158 (-64.21%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby MTC (MTC)?

Pozrite si MTCstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre MTC

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby MTC, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny MTC?

MTC cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market demand and supply dynamics directly impact price movements. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market sentiment and Bitcoin's performance often correlate with MTC movements.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies create volatility. Technological developments, partnerships, and project updates drive investor interest.

Adoption rates, real-world use cases, and community growth influence long-term value. Market speculation, whale trading activities, and social media sentiment also contribute to price fluctuations.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu MTC?

People want to know MTC price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders capitalize on market opportunities, track investment performance, and determine optimal entry/exit points. Price monitoring is essential for managing exposure and calculating potential profits or losses in volatile crypto markets.

Cenové predikcie pre MTC

Cenová predikcia MTC (MTC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MTC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia MTC (MTC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MTC mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne MTC v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MTC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na MTC Cenové predikcie.

O MTC

Docademic (MTC) is a blockchain-based platform that aims to improve the accessibility and quality of healthcare services worldwide. Leveraging blockchain technology, the platform provides free basic healthcare through live video calls with medical professionals, as well as a suite of related services such as psychological therapy and nutritional advice. MTC, the native token of the platform, is used to facilitate transactions within the Docademic ecosystem, incentivize user engagement, and reward healthcare providers. The platform's unique approach to healthcare, combined with its use of blockchain technology, positions Docademic as a pioneer in the intersection of healthcare and decentralized technology.

Ako nakupovať a investovať MTC

Ste pripravení začať s MTC? Nákup MTC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom MTC. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu MTC (MTC) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a MTC sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť MTC (MTC)

Čo môžete urobiť s MTC

Vlastníctvo MTC vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup MTC (MTC) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je MTC (MTC)

Metacoin is a Web3-based decentralized payment protocol built on its own mainnet, enabling seamless interconnectivity between various dApps, wallets, and token services.

MTC Zdroj

Pre hlbšie pochopenie MTC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna MTC webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o MTC

Akú hodnotu bude mať 1 MTC v roku 2030?
Ak by hodnota MTC rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do MTC podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:52:02 (UTC+8)

MTC (MTC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o MTC

MTC USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MTC s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MTC USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s MTC (MTC) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem MTC a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MTC/USDT
$0.01203
$0.01203$0.01203
+0.83%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$23.47
$23.47$23.47

+134.70%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006825
$0.00006825$0.00006825

+1,265.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009909
$0.009909$0.009909

+147.72%

Flux

Flux

FLUX

$0.19207
$0.19207$0.19207

+75.67%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010601
$0.000010601$0.000010601

+76.68%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02298
$0.02298$0.02298

+42.11%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MTC-na-USD kalkulačka

Suma

MTC
MTC
USD
USD

1 MTC = 0.01203 USD