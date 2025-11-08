BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Unibase je 0.05152USD. Trhová kapitalizácia UB je --USD. Sledujte aktualizácie cien UB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Unibase Logo

Unibase kurz (UB)

1 UB na USD aktuálnu cenu:

$0.05152
-3.98%1D
USD
Unibase (UB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:34 (UTC+8)

Dnešná cena Unibase

Aktuálna dnešná cena Unibase (UB) je $ 0.05152, s 3.98% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny UB na USD konverzný kurz je $ 0.05152 za UB.

Unibase sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- UB. Počas posledných 24 hodín sa UBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.05094 (low) do $ 0.05847 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa UB zmenilo o +0.09% za poslednú hodinu a o -36.02% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 114.21K.

Unibase (UB) informácie o trhu

$ 114.21K
$ 515.20M
10,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Unibase je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 114.21K. Počet coinov v obehu UB je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 515.20M.

História cien Unibase v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.05094
24 hod Low
$ 0.05847
24 hod High

+0.09%

-3.98%

-36.02%

-36.02%

Unibase (UB) história cien USD

Sledujte zmeny cien Unibase za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0021355-3.98%
30 dní$ +0.02043+65.71%
60 dní$ +0.04652+930.40%
90 dní$ +0.04652+930.40%
Unibase dnešná zmena ceny

Dnes UB zaznamenal zmenu o $ -0.0021355 (-3.98%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Unibase zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02043 (+65.71%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Unibase zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal UB zmenu o $ +0.04652 (+930.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Unibase zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.04652 (+930.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Unibase (UB)?

Pozrite si Unibasestránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Unibase

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Unibase, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Unibase?

Several key factors influence Unibase (UB) token prices:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price dynamics through basic supply-demand economics.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and ecosystem development drive utility demand for UB tokens.

DeFi Market Trends: Overall decentralized finance sector performance impacts UB as it operates within this space.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution schedules influence scarcity and holder incentives.

Partnerships & Integrations: Strategic collaborations and new platform integrations can boost investor confidence and usage.

Regulatory Environment: Cryptocurrency regulations and policy changes affect investor sentiment and market accessibility.

Competition: Performance relative to other DeFi platforms and similar projects impacts market positioning.

Technical Developments: Platform upgrades, security improvements, and new features influence long-term value proposition.

Market Sentiment: General crypto market conditions, Bitcoin trends, and investor risk appetite significantly impact altcoin prices including UB.

Liquidity: Available trading pairs and exchange listings affect price stability and accessibility for traders.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of cryptocurrency markets. Fundamental analysis of platform metrics combined with technical market analysis helps understand UB price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Unibase?

People want to know Unibase (UB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Cenové predikcie pre Unibase

Cenová predikcia Unibase (UB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena UB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Unibase (UB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Unibase mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Unibase v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku UB cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Unibase Cenové predikcie.

O Unibase

Unibright (UB) is a blockchain-based solution designed to integrate business processes with blockchain technology. It provides a framework that aims to enable businesses to utilize blockchain technology without the need for specialized blockchain developers. Unibright's framework includes template-based visual definitions of workflows and automatic smart contract generation. It is blockchain agnostic, meaning it can work with any blockchain protocol. The UB token is used within the Unibright ecosystem to pay for the services offered by the platform. This includes the creation and implementation of smart contracts, as well as consulting services for businesses looking to integrate blockchain technology into their operations.

Ako nakupovať a investovať Unibase

Ste pripravení začať s Unibase? Nákup UB na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Unibase. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Unibase (UB) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Unibase sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Unibase (UB)

Čo môžete urobiť s Unibase

Vlastníctvo Unibase vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Unibase (UB) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Unibase (UB)

Unibase is a high-performance decentralized AI memory layer that empowers AI Agents with long-term memory and cross-platform interoperability — enabling them to remember, collaborate, and evolve autonomously.

Unibase Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Unibase zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Unibase webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Unibase

Akú hodnotu bude mať 1 Unibase v roku 2030?
Ak by hodnota Unibase rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Unibase podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:10:34 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o Unibase

UB USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície UB s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s UB USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Unibase (UB) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Unibase a obchodujte priamo.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

