Minswap (MIN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Minswap (MIN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 12:05:49 (UTC+8)
USD

Minswap (MIN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Minswap (MIN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 37.52M
Celková ponuka:
$ 3.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.80B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 62.43M
Historické maximum:
$ 0.07
Historické minimum:
$ 0.010312705914057163
Aktuálna cena:
$ 0.02081
Minswap (MIN) informácie

Minswap is the biggest decentralized exchange (DEX) on Cardano (ADA).

Oficiálna webová stránka:
https://minswap.org/
Biela kniha:
https://docs.minswap.org/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://cardanoscan.io/token/29d222ce763455e3d7a09a665ce554f00ac89d2e99a1a83d267170c64d494e

Minswap (MIN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Minswap (MIN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MIN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MIN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MIN tokenomiku, preskúmajte cenu MIN tokenu naživo!

