Objavte kľúčové informácie o Meta Platforms (METAON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:16:05 (UTC+8)
Meta Platforms (METAON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Meta Platforms (METAON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.99M
Celková ponuka:
$ 5.10K
Počet coinov v obehu:
$ 3.12K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.25M
Historické maximum:
$ 787.61
Historické minimum:
$ 580.6185055603436
Aktuálna cena:
$ 636.04
Meta Platforms (METAON) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/metaon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x59644165402b611b350645555B50Afb581C71EB2

Meta Platforms (METAON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Meta Platforms (METAON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet METAON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu METAON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili METAON tokenomiku, preskúmajte cenu METAON tokenu naživo!

Ako kúpiť METAON

Máte záujem pridať Meta Platforms (METAON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu METAON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Meta Platforms (METAON) história cien

Analýza histórie cien METAON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

METAON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam METAON asi smeruje? Naša METAON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

